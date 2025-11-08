ΗΠΑ: Το «λουκέτο» στην κυβέρνηση «γονατίζει» τους Αμερικανούς με χαμηλά εισοδήματα – Το τιτάνιο έργο που έχουν οι Τράπεζες Τροφίμων

Η πιο μακρόχρονη διακοπή της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, οι μαζικές απολύσεις και η πρόσφατη περικοπή της κρατικής βοήθειας για την αγορά τροφίμων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους Αμερικανούς.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Τράπεζα Τροφίμων της Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που θα χρειαστούν τη βοήθειά της πριν από την περίοδο των εορτών.

Η Τράπεζα Τροφίμων, η οποία εξυπηρετεί 400 αποθήκες τροφίμων και οργανώσεις αρωγής στην Περιφέρεια της Κολούμπια, τη βόρεια Βιρτζίνια και δύο κομητείες του Μέριλαντ, παρέχει 8 εκατομμύρια περισσότερα γεύματα από ό,τι είχε προγραμματίσει για το τρέχον οικονομικό έτος, μια αύξηση σχεδόν 20%.

Η πόλη έχει πληγεί «ιδιαίτερα σκληρά», δήλωσε η Radha Muthiah, διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων, «λόγω της αλληλουχίας των γεγονότων που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους».

Η Ουάσινγκτον έχει χτυπηθεί από μια σειρά αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, από τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων έως τη συνεχιζόμενη επέμβαση της Εθνοφρουράς στην επιβολή του νόμου.

Το πρόσθετο πλήγμα του lockdown δηλαδή της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης, που έχει θέσει σε διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους και έχει διακόψει τη χρηματοδότηση για επισιτιστική βοήθεια, επιδεινώνει τις οικονομικές επιπτώσεις στους Αμερικανικούς.

Τα τελευταία στοιχεία του Γραφείου Ανάλυσης Εσόδων της Ουάσιγκτον δεν λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές στο εργατικό δυναμικό από την έναρξη της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στις 1 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ακόμη και η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου δείχνει ότι το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται στο 6%, σε σύγκριση με το πιο πρόσφατο εθνικό ποσοστό του 4,3%, και είναι το υψηλότερο στην χώρα εδώ και μήνες.

Οι οικονομικές δυσκολίες φαίνεται να έχουν πολιτικές επιπτώσεις. Η Abigail Spanberger των Δημοκρατικών κέρδισε τις εκλογές την Τρίτη ως κυβερνήτης της Βιρτζίνια, αφού επικέντρωσε το προεκλογικό της μήνυμα στις επιπτώσεις των ενεργειών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην οικονομία της πολιτείας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του lockdown της κυβέρνησης στην περιφερειακή οικονομία θα είναι σημαντικές ακόμη και μετά την επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης.

«Γονατίζουν» οι μικρές επιχειρήσεις

Η Ουάσιγκτον έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ομοσπονδιακών υπαλλήλων στη χώρα — περίπου 20%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία — και περίπου 150.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ζουν στην περιοχή. Μέχρι τη Δευτέρα, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουν χάσει τουλάχιστον δύο πλήρεις μισθούς λόγω της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Σε εθνικό επίπεδο, τουλάχιστον 670.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ περίπου 730.000 εργάζονται χωρίς αμοιβή, σύμφωνα με το Bipartisan Policy Center.

Κατά τη διάρκεια του lockdown της κυβέρνησης, ο αριθμός των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που χρησιμοποιούν το σύστημα μεταφορών της Ουάσιγκτον κάθε εργάσιμη ημέρα έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τέταρτο σε σύγκριση με τον αριθμό των επιβατών τον Σεπτέμβριο.

Τα εστιατόρια που, σύμφωνα με τον Σύλλογο Εστιατορίων της Ουάσινκτον, είχαν ήδη μικρά κέρδη εξαιτίας και των επιπτώσεων από την ανάπτυξη ένοπλων μελών της Εθνοφρουράς στους δρόμους της πόλης από τον Τραμπ, αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις σε μια περίοδο που οι ιδιοκτήτες τους ήλπιζαν σε ανάκαμψη.

Η Tracy Hadden Loh, ερευνήτρια στην «δεξαμενή σκέψης» Brookings Metro εξήγησε ότι η απώλεια μισθών για τους δημοσίους υπαλλήλους σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουν σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας και ενδεχομένως να έχουν αδυναμία αποπληρωμής στεγαστικών και φοιτητικών δανείων.

Για τις τοπικές επιχειρήσεις, ειδικά εκείνες που εξαρτώνται από τα χρήματα των κρατικών υπαλλήλων, η περίοδος Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς υπάρχει εκτίμηση ότι θα παρουσιάσουν μειωμένους τζίρους. «Πολλές επιχειρήσεις βασίζονται στις υψηλότερες δαπάνες του 4ου τριμήνου για να έχουν θετικά έσοδα για το έτος», δήλωσε η Loh.

«Στο βαθμό που οι προαιρετικές δαπάνες των νοικοκυριών της περιοχής της Ουάσιγκτον είναι περιορισμένες, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει πολλές τοπικές επιχειρήσεις στο κόκκινο», είπε η Loh. Η κορύφωση του κλεισίματος, η περικοπή των επιδομάτων του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας SNAP και οι απολύσεις βαραίνουν τα νοικοκυριά που δεν έχουν ζητήσει ποτέ βοήθεια στο παρελθόν, πρόσθεσε.

Οικογένεια ζει από τις αποταμιεύσεις της

Η Thea Price απολύθηκε από τη θέση της στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο των μαζικών απολύσεων που είχαν ως στόχο τη μείωση του αμερικανικού κράτους.

Ο σύζυγός της, κυβερνητικός εργολάβος, έχασε επίσης τη θέση του σε ένα μουσείο. Από τότε, ζουν από τις αποταμιεύσεις τους, το κρατικό πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης Medicaid και το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας.

Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης σταμάτησε τη χρηματοδότηση του SNAP και έτσι οι πληρωμές των 500 δολαρίων που λαμβάνει κάθε μήνα η 37χρονη θα σταματήσουν. Γι’ αυτό οι επιλογές της για να συντηρήσει τον εαυτό της και την οικογένειά της περιορίζονται δραματικά και η Price έχει σκοπό να επιστρέψει στην πατρίδα της στην περιοχή του Σιάτλ.

«Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να μείνουμε στην περιοχή και να ελπίζουμε ότι κάτι θα εξελιχθεί», είπε. «Βρισκόμαστε σε μια πολύ διαφορετική θέση από ό,τι όταν άρχισαν όλα αυτά τον Μάρτιο».

Η Τράπεζα Τροφίμων της Ουάσινγκτον αναμένει ότι θα προσφέρει 1 εκατομμύριο περισσότερα γεύματα αυτό το μήνα από ό,τι είχε προβλέψει πριν από την αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης.

«Είμαστε προφανώς πολύ επικεντρωμένοι στην αμεσότητα όλων αυτών των επιπτώσεων σήμερα και στην παροχή τροφίμων σε όσους τα χρειάζονται», δήλωσε η πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων, Radha Muthiah.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κρίση που εξελίσσεται έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις και τα χρήματα που συγκεντρώνουν για την συνταξιοδότησή τους για να τα βγάλουν πέρα. «Οι άνθρωποι δανείζονται από το μέλλον τους για να μπορούν να πληρώσουν τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης σήμερα», είπε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο «πάγωσε» τα επιδόματα για αγορά τροφίμων σε εκατομμύρια Αμερικανούς

Η Ουάσινγκτον είναι μία μικρογραφία του τι συμβαίνει στις ΗΠΑ. Οι οικονομικές πιέσεις αφορούν εκατομμύρια Αμερικανούς που βλέπουν ότι θα χάσουν και τα επιδόματα για την αγορά τροφίμων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη την Παρασκευή, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποχρεούται να καταβάλει αμέσως τα επιδόματα, που δίδονται βάσει προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας το οποίο ανεστάλη λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης, με την προσωρινή αυτή απόφαση να αφήνει εκατομμύρια Αμερικανούς στην αβεβαιότητα.

Δικαστήριο είχε αποφανθεί την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση οφείλει να χρηματοδοτήσει πλήρως το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP για τον Νοέμβριο ως την Παρασκευή το βράδυ.

Είχε δώσει εντολή στην κυβέρνηση Τραμπ να αντλήσει από τα αποθεματικά για να καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες, προκειμένου αυτές να διανείμουν επιδόματα σίτισης σε περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, μεταξύ των οποίων εκατομμύρια παιδιά, που εξαρτώνται από το πρόγραμμα αυτό για να αγοράσουν τρόφιμα.

Ωστόσο η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον εξέδωσε διοικητική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η διαδικασία και χορηγείται επιπλέον χρόνος για να εξεταστεί το αίτημα της κυβέρνησης.

Οι αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν σταματήσει να λειτουργούν στο μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σε διάρκεια «shutdown» που έχει προκληθεί στις ΗΠΑ, μετά την αποτυχία των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο να συμφωνήσουν σε έναν νέο προϋπολογισμό μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, πράγμα που έχει επιπτώσεις στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή του Ανώτατου Δικαστηρίου, στο οποίο πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, εκδόθηκε παρά τις προσπάθειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να καταβάλει τις απαραίτητες πληρωμές στις πολιτείες.

Τραμπ: Προτείνει να δοθούν απευθείας χρήματα στους Αμερικανούς για υγειονομική περίθαλψη και όχι στις ασφαλιστικές εταιρείες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες Σάββατο να εννοηθεί ένας πιθανός συμβιβασμός, προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με την υγειονομική περίθαλψη μετά το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα παρότρυνε τους Ρεπουμπλικάνους να ανακατευθύνουν τα ομοσπονδιακά χρήματα τα οποία επί του παρόντος πηγαίνουν στις ασφαλιστικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας υπό το νομοσχέδιο Affordable Care Act, ώστε αυτά να φτάσουν απευθείας στους δικαιούχους.

«Προτείνω στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας σχετικά με τα Εκατοντάδες Δισεκατομμύρια Δολάρια που επί του παρόντος λαμβάνουν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες που απλά ρουφούν χρήματα, διασώζοντας το κακό πρόγραμμα Healthcare μέσω του ObamaCare, ΑΥΤΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ Ν’ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, αλλά και να περισσέψουν χρήματα» έγραψε ο Τραμπ σε μία ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.