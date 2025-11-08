Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος – Ταλαιπωρία για 230 επιβάτες

Τρένο με 230 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Πρόκειται συγκεκριμένα για την αμαξοστοιχία IC 56, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, που ενημερώνει ότι στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 119 λεπτών.

Όπως επισημαίνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ.

Απόψε, το τηλεφωνικό κέντρο της Hellenic Train (14511) θα παραμείνει διαθέσιμο για δύο επιπλέον ώρες, έως τις 23:00, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Παράλληλα, στελέχη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών θα βρίσκονται στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για να υποδεχθούν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους και να τους ενημερώσουν αναλυτικά σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του.

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.