Σλοβακία: Δεκάδες τραυματίες, οι 11 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο μετά την σύγκρουση δύο τρένων

Δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη Σλοβακία, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στη γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών, το ένα τρένο έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου, προκαλώντας σοβαρό πανικό στους επιβάτες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάτους Σουτάι Έστοκ, που έφτασε άμεσα στο σημείο, δήλωσε ότι έντεκα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρά, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν νεκροί. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι τα δύο τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά και δεν εκτροχιάστηκαν πλήρως. Ένας επιβάτης που μίλησε στον ιστότοπο Aktuality.sk ανέφερε πως «ακούστηκε πολύ δυνατός κρότος τη στιγμή της σύγκρουσης».

Πρόκειται για δεύτερο σιδηροδρομικό ατύχημα μέσα σε έναν μήνα στη χώρα. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα είχαν συγκρουστεί στην ανατολική πλευρά της Σλοβακίας, προκαλώντας 91 τραυματισμούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε ότι δεν υπήρξαν θύματα στη σύγκρουση μεταξύ Πέζινοκ και Μπρατισλάβα, προσθέτοντας ότι έντεκα τραυματίες νοσηλεύονται στη Μπρατισλάβα και δεκάδες άλλοι έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Σύμφωνα με τους Σλοβακικούς Σιδηροδρόμους (ŽSR), η πιθανή αιτία του δυστυχήματος ήταν πως ένα από τα τρένα πέρασε με κόκκινο φανάρι. Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Ιβάν Μπεντνάρικ, δήλωσε: «Δεν θα προδικάσω τα συμπεράσματα της έρευνας, αλλά το τρένο προφανώς πέρασε με κόκκινο φανάρι και έφυγε από τη στάση από εκεί που δεν έπρεπε. Το δεύτερο τρένο εξπρές το χτύπησε από πίσω με ταχύτητα άνω των εκατό χιλιομέτρων».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη STARTITUP (@startitup_sk)

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μπρατισλάβα (UNB) ενεργοποίησε το σχέδιο τραύματος, ώστε να αντιμετωπίσει ασθενείς με ελαφρά, μέτρια και σοβαρά τραύματα. Το σημείο της σύγκρουσης βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή, όπου οι επιβάτες χρειάστηκε να βγουν στο σκοτάδι χρησιμοποιώντας τα κινητά τους για φως. Πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα για να βοηθήσουν στην εκκένωση των βαγονιών.

Ένας επιβάτης, ο Φίλιπ, περιέγραψε τις στιγμές πανικού στο τηλεοπτικό δίκτυο ta3: «Από το πουθενά, μια τεράστια έκρηξη· οι άνθρωποι που στέκονταν πετάχτηκαν στο έδαφος, μερικοί ακόμη και από τις θέσεις τους. Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά εδώ», είπε, προσθέτοντας πως «οι πυροσβέστες έλεγξαν κάθε βαγόνι και πρώτα πήραν τους τραυματίες από τα μπροστινά, που είχαν τη μεγαλύτερη πρόσκρουση». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιβάτες περίμεναν πάνω από δύο ώρες για να μεταφερθούν με εναλλακτικό μέσο.

Η εταιρεία ZSSK ανακοίνωσε ότι το περιφερειακό τρένο REX 1814, που κατευθυνόταν από τη Νίτρα προς τη Μπρατισλάβα, πέρασε τις γραμμές μετά τον σταθμό Πέζινοκ, ακολουθούμενο από το εξπρές τρένο Ex 620 Tatran από το Κόσιτσε, το οποίο έπεσε πάνω του από πίσω. Η ŽSR επιβεβαίωσε ότι ένα από τα βαγόνια του εξπρές εκτροχιάστηκε μερικώς, χωρίς να υπάρξει μετωπική σύγκρουση. Η γραμμή παραμένει κλειστή και προς τις δύο κατευθύνσεις, με τους επιβάτες να μεταφέρονται με λεωφορεία αντικατάστασης.

Στο σημείο βρέθηκε και ο υπουργός Μεταφορών Γιόζεφ Ραζ Τζούνιορ, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών συγκάλεσε έκτακτη επιτροπή ασφάλειας για τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο κάλεσε τους πολίτες «να παραμείνουν ψύχραιμοι και ενωμένοι», τονίζοντας πως «πρέπει όλοι μαζί τώρα να σκεφτούμε τους τραυματίες και να μην διαδίδουμε ανοησίες μίσους».

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα στις 9:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης, όπου οι υπουργοί θα παρουσιάσουν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων της χώρας.