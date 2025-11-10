Κορωπί: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του γυναίκα, έπειτα από φραστικό επεισόδιο

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στο Κορωπί, όταν μια γυναίκα 41 ετών κατήγγειλε στις αρχές ότι δέχθηκε επίθεση από άνδρα 61 ετών, ύστερα από έντονο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα υποστήριξε ότι ο 61χρονος την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στα κάτω άκρα. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συγκέντρωσαν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

