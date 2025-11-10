ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι πλησιάζουν σε συμβιβασμό για τη λήξη του shutdown

Το παρατεταμένο κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος του, καθώς ομάδα Δημοκρατικών στη Γερουσία συμφώνησε να στηρίξει μια συμβιβαστική πρόταση για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης και τη χρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, περιλαμβάνει την ανατροπή των απολύσεων ομοσπονδιακών υπαλλήλων που είχαν διαταχθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και διατάξεις για την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η πλήρης χρηματοδότηση του προγράμματος κουπονιών τροφίμων (food stamps) έως το οικονομικό έτος 2026.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Κογκρέσο θα εγκρίνει χρηματοδότηση για ολόκληρο το οικονομικό έτος όσον αφορά τα υπουργεία Γεωργίας, Υποθέσεων Βετεράνων και το ίδιο το Κογκρέσο, ενώ οι υπόλοιπες ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν προσωρινά έως τις 30 Ιανουαρίου. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την καταβολή των καθυστερούμενων μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους που τέθηκαν σε υποχρεωτική άδεια, την επανεκκίνηση των κρατικών πληρωμών προς πολιτείες και τοπικές αρχές και την επιστροφή των υπαλλήλων που απολύθηκαν προσωρινά κατά τη διάρκεια του shutdown.

Οι δείκτες των αμερικανικών χρηματιστηριακών συμβολαίων κινήθηκαν ανοδικά κατά τη διάρκεια των πρώτων συναλλαγών στην Ασία, αντανακλώντας την αισιοδοξία για επικείμενη λύση.

Η Γερουσία αναμένεται να πραγματοποιήσει τις επόμενες ώρες μια προκαταρκτική διαδικαστική ψηφοφορία. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, θα απαιτηθεί ομόφωνη συναίνεση όλων των μελών ώστε να λήξει γρήγορα το shutdown, καθώς ακόμη και ένας μόνο γερουσιαστής μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία για ημέρες. Στη συνέχεια, η Βουλή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να εγκρίνει το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, με τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να δηλώνει ότι θα ειδοποιήσει τα μέλη δύο ημέρες πριν την ψηφοφορία.

«Φαίνεται πως πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής, καθώς επέστρεφε στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με περίληψη που παρείχε η επικεφαλής των Δημοκρατικών στις επιτροπές προϋπολογισμού, γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ, το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της νομοθετικής εξουσίας προβλέπει 203,5 εκατομμύρια δολάρια σε νέα κονδύλια για μέτρα ασφάλειας και προστασίας των μελών του Κογκρέσου, καθώς και 852 εκατομμύρια δολάρια για την Αστυνομία του Καπιτωλίου.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, του οποίου η Πολιτεία της Βιρτζίνια φιλοξενεί πολλούς ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στη συμφωνία, επικαλούμενος τη μέριμνα του νομοσχεδίου για τους εργαζομένους του δημοσίου.

Ωστόσο, η έγκριση του νομοσχεδίου από τη Βουλή δεν θεωρείται δεδομένη. Οι ηγέτες των Δημοκρατικών έχουν δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξουν καμία συμφωνία που δεν περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων του Obamacare, τις οποίες η παρούσα πρόταση δεν προβλέπει. Από την άλλη πλευρά, οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικανοί απαιτούν νομοσχέδιο που θα χρηματοδοτεί ολόκληρη την κυβέρνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Η συμφωνία, αν και πολιτικά «σωτήρια» και για τις δύο πλευρές, απέχει σημαντικά από τους στόχους των Δημοκρατικών ηγετών σε Βουλή και Γερουσία, οι οποίοι ζητούσαν όχι μόνο παράταση των επιδοτήσεων των ασφαλίστρων του Obamacare, αλλά και κατάργηση των περικοπών στο Medicaid που είχαν ψηφιστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά από τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι Δημοκρατικοί, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, εξασφάλισαν δέσμευση των Ρεπουμπλικανών να διεξαχθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου ψηφοφορία για την ανανέωση των φορολογικών πιστώσεων του νόμου Affordable Care Act. Ωστόσο, η υπόσχεση αυτή δεν ικανοποίησε όλους.

«Θα πολεμήσουμε το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις.

Η ομάδα των Δημοκρατικών γερουσιαστών αποδέχθηκε τελικά την υπόσχεση για διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Γερουσία εντός του έτους σχετικά με την παράταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act — δέσμευση που είχε ήδη δώσει εδώ και εβδομάδες ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θιουν.