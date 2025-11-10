Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστές οι πύλες από σήμερα και για ένα μήνα – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστές οι πύλες από σήμερα και για ένα μήνα – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες

Οι πύλες του μετρό Θεσσαλονίκης έκλεισαν το βράδυ της Κυριακής και θα παραμείνουν κλειστές για έναν μήνα, καθώς αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια. Ο λόγος είναι οι κρίσιμες δοκιμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θεωρείται κομβικό για τη λειτουργία του μετρό στην πόλη.

Για να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες στο διάστημα που θα διαρκέσει η διακοπή, ο ΟΑΣΘ θέτει σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο μετακίνησης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας λεωφορειακής γραμμής-εξπρές, η οποία θα ακολουθεί τη διαδρομή της βασικής γραμμής του μετρό (Νέα Ελβετία – Σιδηροδρομικός Σταθμός), πραγματοποιώντας στάσεις κατά μήκος των σταθμών. Παράλληλα, ενισχύονται οι υφιστάμενες γραμμές 3, 31 και 39, ενώ έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες του προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σχεδίου.

Η προσωρινή διακοπή κρίθηκε απαραίτητη για την ενσωμάτωση των νέων συστημάτων που αφορούν την επέκταση. Ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε ότι η διαδικασία «δεν είναι κάτι που μπορούσαμε να αποφύγουμε, αλλά μία αναγκαία διαδικασία για την επισφράγιση της ασφάλειας».

Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει από εκείνο της Αθήνας, καθώς είναι πλήρως αυτόματο, λειτουργεί χωρίς οδηγούς και ελέγχεται μέσω τεχνολογίας 5G, γεγονός που κάνει τις δοκιμές ενοποίησης πιο σύνθετες και απαιτητικές.

Στο πλαίσιο αυτής της φάσης πραγματοποιείται έλεγχος των συστημάτων σηματοδότησης και δοκιμές για τους 15 νέους συρμούς που θα προστεθούν στον στόλο. Στόχος είναι η παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί και μία δεύτερη, μικρότερη καθολική διακοπή στις αρχές του νέου έτους, η οποία θα γίνει για την τελική πιστοποίηση ασφαλείας του έργου.

