Γερμανία: Δικαστική απόφαση επιτρέπει στον ύποπτο για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν να φύγει από τη χώρα

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο Γερμανός που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν Μακάν στην Πορτογαλία, μπορεί πλέον να εγκαταλείψει τη Γερμανία, καθώς δικαστήριο της χώρας ακύρωσε μέρος των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.

Σύμφωνα με το Εφετείο της Τσέλε, στη βόρεια Γερμανία, «ακυρώθηκε εν μέρει ο όρος που απαιτούσε από τον Μπρίκνερ να διαμένει μόνιμα στη Γερμανία», όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στις 28 Οκτωβρίου και έγινε γνωστή αρχικά μέσω της γερμανικής εφημερίδας Bild.

Ο Μπρίκνερ αποφυλακίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, αφού εξέτισε ποινή επτά ετών για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας στην Πορτογαλία το 2005. Αν και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση της μικρής Μαντλίν, δεν του ασκήθηκε δίωξη λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Οι αρχές εξακολουθούν να τον χαρακτηρίζουν «επικίνδυνο», ωστόσο δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την αποφυλάκισή του. Ο κατηγορούμενος είναι υποχρεωμένος να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι, να ενημερώνει τις αρχές για κάθε αλλαγή διεύθυνσης στη Γερμανία και να λαμβάνει έγκριση για αυτήν. Αυτή την περίοδο, ζει σε σκηνή σε πάρκο του Κιέλου, υπό διαρκή επιτήρηση δύο αστυνομικών, που του παρέχουν και προστασία.

Ο ίδιος είχε προσφύγει στο Εφετείο της Τσέλε, ζητώντας επανεξέταση του όρου που τον υποχρέωνε να μένει μόνιμα στη Γερμανία. Μετά την ακύρωση της συγκεκριμένης διάταξης, το δικαστήριο θα αποφασίσει εκ νέου για το καθεστώς διαμονής του.

Σε δηλώσεις του στη βρετανική Daily Mail, ο Μπρίκνερ ανέφερε ότι η αστυνομία «θέλει να με κρατήσει στη Γερμανία για να με σπάσει». Υποστήριξε επίσης πως πλέον δεν υποχρεούται να παραμείνει στη χώρα και ότι θα φύγει όταν συγκεντρώσει κάποια χρήματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, όμως η σελίδα του απενεργοποιήθηκε.

Η υπόθεση της Μαντλίν Μακάν παραμένει ανεξιχνίαστη από το 2007, όταν το κορίτσι εξαφανίστηκε από το δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε με τους γονείς της στην Πορτογαλία, ενώ εκείνοι δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο. Το 2020, η γερμανική αστυνομία υπέδειξε τον Μπρίκνερ ως κύριο ύποπτο, όμως τα στοιχεία κρίθηκαν ανεπαρκή για δίωξη. Εκείνη την εποχή, ο Μπρίκνερ ζούσε στην περιοχή Αλγκάρβε, κοντά στο σημείο των διακοπών της οικογένειας Μακάν, ενώ κινητό τηλέφωνο στο όνομά του εντοπίστηκε κοντά στο δωμάτιο της Μαντλίν το βράδυ της εξαφάνισής της.

Στα τέλη του 2024, ο Μπρίκνερ αθωώθηκε για σειρά σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος παιδιών, τα οποία φέρεται να είχαν διαπραχθεί στην ίδια περιοχή μεταξύ 2000 και 2017.

