Βέλγιο: Τρία drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Βέλγιο, όταν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό του Ντοέλ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ενεργειακής εταιρείας Engie. Η εταιρεία έκανε γνωστό ότι η λειτουργία του σταθμού συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς να υπάρξει καμία επίπτωση στην ασφάλεια ή στη δραστηριότητά του, ενώ οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Την ίδια ημέρα, στο αεροδρόμιο της Λιέγης, σημειώθηκε νέο περιστατικό με drone, το οποίο οδήγησε σε προσωρινή αναστολή των πτήσεων. Το γεγονός αυτό προστέθηκε στη σειρά παρόμοιων συμβάντων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο Βέλγιο, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

