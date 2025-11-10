e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι τις 14 Νοεμβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Κατά την περίοδο 10 έως 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • Από 10 έως 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ρόφημα που μπορεί να βλάψει το συκώτι και πρέπει να το αποφεύγουμε, σύμφωνα με ειδικούς

Νέος τρόπος προγραμματισμού ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις- 8+1 SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Το σκοτεινό μυστικό πίσω από τον ουρανοξύστη 29 ορόφων της Νέας Υόρκης που δεν έχει παράθυρα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν ελέφαντα σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:19 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Επίδομα θέρμανσης: Από σήμερα οι αιτήσεις – 8+1 ερωτήσεις και απαντήσεις

Αρχίζει σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης από 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους...
06:25 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει από σήμερα μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα έως και τις 5 Δεκεμβρίο...
20:45 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Επικοινωνία Χαρακόπουλου – Τσιάρα για τις εκκρεμείς πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων

Οι εκκρεμείς πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικοιν...
09:10 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Πότε ξεκινούν οι εκπτώσεις – Οι προσδοκίες των εμπόρων

Ο Νοέμβριος έχει πλέον καθιερωθεί ως ο μήνας των μεγάλων προσφορών, με την Black Friday να απο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα