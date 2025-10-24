Ξεκίνησε η δίκη γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό – «Πιστεύαμε ότι της φέρεται σαν μεγάλος αδελφός, ήταν εξαιρετικά χειριστικός»

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατά εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών, με τον ίδιο να δηλώνει αθώος.

Η διαδικασία άνοιξε με τις καταθέσεις μαρτύρων. Μεταξύ αυτών η μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας, η οποία μίλησε για τις στιγμές που, όπως είπε, «συγκλόνισαν την οικογένεια» όταν η κόρη της αποκάλυψε, τον Αύγουστο του 2015, όσα είχε υποστεί. Η γυναίκα περιέγραψε ότι η αποκάλυψη έγινε παρουσία όλης της οικογένειας, όταν η κόρη της μίλησε για πρώτη φορά τόσο στους γονείς της όσο και στην αδελφή της, που διατηρούσε δεσμό με τον ηθοποιό-σκηνοθέτη.

«Έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κατηγορούμενο σε ανοιχτή ακρόαση. Η άλλη μου κόρη φώναζε “ο Λ… κακοποιούσε, βίαζε την Ι.”. Εκείνη έκλαιγε. Του είπε “έλα εδώ, κακοποιούσες την Ι. τόσα χρόνια”. Εκείνος δεν το αρνήθηκε. Η Δ. τον κατηγορούσε ανοιχτά και η Ι. συμφωνούσε μέσα στα κλάματα».

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να μειώσει τη βαρύτητα των πράξεών του, ενώ σημείωσε πως η οικογένεια τον είχε εμπιστευθεί απόλυτα, θεωρώντας τον σχεδόν μέλος της. «Πιστεύαμε ότι της φέρεται σαν μεγάλος αδελφός. Ήταν εξαιρετικά χειριστικός και είχαμε πειστεί ότι αγαπά τη Δ. και φέρεται προστατευτικά στην Ι. Δυστυχώς υπήρξαμε αφελείς. Τον βοηθούσαμε οικονομικά, τον θεωρούσαμε παιδί μας».

Αναφερόμενη στη σχέση του με τη μεγαλύτερη κόρη της, είπε πως ξεκίνησε στα τέλη του 2008, όταν εκείνη ήταν ανήλικη. «Ήταν κάτω από τα 16 όταν τον γνωρίσαμε. Δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με τον δεσμό, η διαφορά ηλικίας φαινόταν μεγάλη. Με τον καιρό, όμως, καταλάβαμε ότι υπήρχε μια εξάρτηση εξουσιαστικού τύπου. Ο χαρακτήρας του ήταν να ελέγχει και να καθοδηγεί», τόνισε, προσθέτοντας πως είχε αντιληφθεί ότι ο κατηγορούμενος είχε την ανάγκη να παίζει τον ρόλο του «Πυγμαλίωνα».

Η μητέρα περιέγραψε επίσης τον ψυχολογικό έλεγχο που ασκούσε ο κατηγορούμενος στη μικρότερη κόρη της. «Την τρομοκρατούσε, ήταν έντονος και είχε επίδραση πάνω της. Στην ουσία ήταν εξαρτημένη και τρομοκρατημένη», ανέφερε.

Έντονα φορτισμένη μίλησε για την περίοδο που η κόρη της είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, με τον κατηγορούμενο να εμφανίζεται τότε υποστηρικτικός, καθώς ήταν σύντροφος της άλλης κόρης και άνθρωπος της εμπιστοσύνης της οικογένειας. «Για εμάς ήταν μέλος της οικογένειας και τον καλοδεχόμασταν», είπε, σημειώνοντας με αυτοκριτική διάθεση: «Αποτρέψαμε τα κορίτσια να κάνουν καταγγελία. Τότε ούτε η κόρη μας ούτε η κοινωνία ήταν έτοιμη. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι το τραυματισμένο παιδί δεν απαλλάσσεται ποτέ από αυτό».

Τι κατέθεσε πρώην σύντροφος του κατηγορούμενου: «Με είχε χτυπήσει και μου έλεγε ότι πρέπει να κλαίω γιατί έτσι είναι ο έρωτας

Νωρίτερα κατέθεσε στο δικαστήριο και άλλη γυναίκα, πρώην σύντροφος του κατηγορούμενου, για την οποία ο ίδιος είχε απαλλαγεί με βούλευμα. Η μάρτυρας περιέγραψε λεπτομερώς τη σχέση που διατηρούσαν, χαρακτηρίζοντάς τον χειριστικό, βίαιο και ελεγκτικό.

Όπως είπε, υπήρξε ερωτευμένη μαζί του, αλλά σταδιακά αντιλήφθηκε τη χειριστική συμπεριφορά του. «Με είχε χτυπήσει και μου έλεγε ότι πρέπει να κλαίω γιατί έτσι είναι ο έρωτας. Τον φοβόμουν», κατέθεσε. Ανέφερε ότι χρειάστηκε πολλά χρόνια θεραπείας για να κατανοήσει τι της είχε συμβεί, ενώ επεσήμανε ότι βρήκε τη δύναμη να μιλήσει όταν ξέσπασε το κίνημα #MeToo.

«Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σε πείσει ότι αυτό που έχεις βιώσει είναι στο μυαλό σου. Εγώ τότε νόμιζα ότι δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτόν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει στην κατοχή της παλαιότερα μηνύματα τα οποία χρησιμοποιεί η υπεράσπιση.

Η μάρτυρας τόνισε ακόμη πως υπάρχουν και άλλες γυναίκες που δεν άντεξαν να καταγγείλουν τον κατηγορούμενο, καθώς δεν ήθελαν να βιώσουν τη δύσκολη διαδικασία της δικαστικής αντιπαράθεσης. Περιέγραψε, τέλος, πως ο κατηγορούμενος προσέγγισε και την οικογένειά της για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, «μιλώντας με τη μητέρα μου και δίνοντάς της την εντύπωση ότι είμαστε ευτυχισμένο ζευγάρι».

