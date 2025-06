Glastonbury: Άνοιξαν οι πύλες του δημοφιλούς φεστιβάλ – 46.200 άτομα υπολογίζεται ότι θα χάσουν το κινητό τους

Καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αρχίζουν να κατακλύζουν το Glastonbury 2025, στη Βρετανία, το φεστιβάλ ξεκινά με πολυσυζητημένες εμφανίσεις, επικρίσεις κατά του BBC και προειδοποιήσεις για… κινητά που κινδυνεύουν.

Από τις 8 το πρωί της Τετάρτης 25 Ιουνίου, οι πύλες του Glastonbury άνοιξαν στο Worthy Farm του Pilton, με χιλιάδες «φεστιβαλιστές» να εισέρχονται για την πολυαναμενόμενη διοργάνωση του 2025, που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 29 Ιουνίου.

Η πρόγνωση του καιρού λόγο για διαστήματα ηλιοφάνειας και διάσπαρτες καταιγίδες.

Το line-up του Glastonbury 2025 περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας: από τους The 1975 και τον θρυλικό Neil Young με τους Chrome Hearts στην Αμερικανίδα ποπ σταρ Olivia Rodrigo.

Στη σκηνή θα ανέβουν επίσης οι Doechii, Wunderhorse, Charli XCX, RAYE, η μυστηριώδης μπάντα Patchwork, η Ιρλανδή CMAT, η Brandi Carlile, οι Nile Rodgers & Chic, ο Loyle Carner, η Gracie Abrams, οι Wet Leg, οι Ezra Collective, ο Denzel Curry και η ανερχόμενη Lola Young.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η παρουσία των Ιρλανδών ράπερ Kneecap, οι οποίοι θα εμφανιστούν εν μέσω δικαστικών εκκρεμοτήτων.

Ένα από τα μέλη του γκρουπ, ο Liam Óg Ó hAnnaidh (γνωστός ως Mo Chara), κατηγορείται για τρομοκρατικό αδίκημα, με βάση ένα βίντεο από παλαιότερη συναυλία τους στο Λονδίνο, στο οποίο φέρεται να φώναζε: «up Hamas, up Hezbollah» (εμπρός Χαμάς, εμπρός Χεζμπολάχ).

You’re so right, Taoiseach. It is extremely unclear what Kneecap’s stance is in this regard.

I know one of them is filmed here screaming ‘up Hamas, up Hezbollah’ while draped in a Hezbollah flag, but who’s to know what he truly means by that? It remains a mystery to us all. https://t.co/C3MQvlZNkF pic.twitter.com/Tb94dpGjvo

— Rachel Moiselle (@RachelMoiselle) April 28, 2025