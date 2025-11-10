Ιωάννα Τούνη: Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη για το revenge porn – «Ζητώ δικαιοσύνη και τίποτα άλλο»

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για την εκδίκαση της υπόθεσης του revenge porn βίντεο. Η γνωστή influencer συνοδευόταν από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο και τις φίλες της.

Η γνωστή influencer θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους δύο άνδρες τους οποίους έχει καταγγείλει για διαρροή υλικού με προσωπικές της στιγμές.

Η Ιωάννα Τούνη δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα έχουμε έρθει για να ξεκινήσει η δίκη. Είμαι για ακόμα μια φορά εδώ, ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν κάποια αναβολή, προσπαθώντας να με στραγγίξουν εντελώς ψυχολογικά οπότε ευελπιστώ ότι θα γίνει η δίκη. Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους, το περιμένω και γι’ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ πέρα. Θα το λέω ξανά και ξανά: έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι πραγματικά δικαίωση και τιμωρία γι’ αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μία ζωή. Θα ήθελα να γίνει η διαδικασία όσο πιο σωστά γίνεται».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε: «Σίγουρα είναι επιθυμία της κυρίας Τούνη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ένα δικαστήριο που θα έχει μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία. Υπάρχει σχετική διάταξη που μας επιτρέπει να ζητήσουμε να γίνει αυτό το δικαστήριο κεκλεισμένων των θυρών ώστε να μη δοθεί και η δυνατότητα να γίνει ένα ριάλιτι σόου σε βάρος της κυρίας Τούνη. Θα υποστηρίξουμε σθεναρά την κατηγορία σε βάρος των δύο, οι οποίοι σε λίγο θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά, με την έννοια ότι υπάρχει ένα βίντεο, στο οποίο ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε ερωτική συναίρεση με την κυρία Τούνη και κάποιος άλλος τραβούσε αυτή τη σκηνή και μάλιστα ο κατηγορούμενος τον κοίταξε και του χαμογέλασε. Είναι ένα συντριπτικό στοιχείο που δείχνει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε. Αυτοί οι δύο καταπάτησαν αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, όπως είναι η σεξουαλική ζωή και έφτασαν στο σημείο να διακινήσουν αυτό το υλικό, προκαλώντας τεράστια ηθική βλάβη στην κυρία Τούνη. Θα δώσουμε έναν νομικό αγώνα και πιστεύουμε ότι το δικαστήριο θα τους καταδικάσει».

Ο κ. Δημητρακόπουλος ζήτησε από το δικαστήριο να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, ένα αίτημα που έγινε αποδεκτό από την έδρα.