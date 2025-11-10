Συνάντηση Γκιλφόιλ – Σαμαρά το περασμένο Σάββατο

Ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του topontiki.gr, το περασμένο Σάββατο.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μία συνάντηση που ενδεχομένως περικλείει σοβαρά μηνύματα για τις διαθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ ως προς τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και πιθανόν να επιδράσει σε διεργασίες που συντελούνται.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και ο πρώην πρωθυπουργός συναντήθηκαν σε σπίτι των βορείων προαστίων και συζήτησαν για πολλή ώρα σε εξαιρετικό κλίμα.

Στη συνάντηση, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ήταν παρόντες και οι τέσσερις υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα για τις ενεργειακές συμφωνίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμαράς στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 την Κυριακή έκανε πολλές αναφορές στον ίδιο τον κ. Τραμπ και σε μείζονα θέματα της ατζέντας του (μεταναστευτικό, ορυκτά καύσιμα, woke ατζέντα, κ.λπ.), ενώ επισήμανε σε αρκετές περιπτώσεις τη διαφορετική άποψη που είχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες του Αμερικανού προέδρου.

Η συνάντηση Γκιλφόιλ – Σαμαρά, ίσως επιβεβαιώνει και την συντεταγμένη προσπάθεια που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος για στήριξη στην Ευρώπη κάποιων συντηρητικών πολιτικών σχημάτων, που κινούνται πέραν των συστημικών «κεντροδεξιών» κομμάτων.