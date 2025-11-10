Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο νίκησε κάθε πρόγνωση – Αντί για 4 χρόνια που της έδιναν οι γιατροί, γιόρτασε τα 20ά γενέθλιά της

Enikos Newsroom

διεθνή

Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο νίκησε κάθε πρόγνωση – Αντί για 4 χρόνια που της έδιναν οι γιατροί, γιόρτασε τα 20ά γενέθλιά της

Η ιστορία της Άλεξ Σίμπσον από τη Νεμπράσκα, στις ΗΠΑ, είναι ένα σπάνιο ιατρικό «θαύμα». Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο, γιόρτασε πρόσφατα τα 20ά της γενέθλια, διαψεύδοντας τις πιο ζοφερές εκτιμήσεις των γιατρών που είχαν προειδοποιήσει ότι δεν θα ζούσε πέρα από τα τέσσερα χρόνια.

Η Άλεξ Σίμπσον έγινε 20 ετών στις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KETV. Όταν γεννήθηκε, οι γιατροί διαβεβαίωσαν τους γονείς της πως ήταν ένα υγιές μωρό. Όμως δύο μήνες αργότερα, σε έναν καθιερωμένο ιατρικό έλεγχο, αποκαλύφθηκε ότι η μικρή έπασχε από υδρανεγκεφαλία – μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που την άφησε με μόλις ένα τμήμα εγκεφαλικού ιστού, στο μέγεθος ενός μικρού δαχτύλου, στη βάση του κρανίου της.

Οι γιατροί, τότε, προέβλεψαν ότι δεν θα κατάφερνε να φτάσει ούτε τα πέντε χρόνια ζωής, αναφέρει η New York Post.

«Πριν από είκοσι χρόνια ήμασταν τρομοκρατημένοι, αλλά η πίστη, νομίζω, είναι αυτό που πραγματικά μας κράτησε ζωντανούς», δήλωσε ο πατέρας της, Σον Σίμπσον, στο KETV.

Παρότι η Άλεξ στερείται τα μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την όραση και την ακοή, η οικογένειά της θεωρεί πως αντιλαμβάνεται περισσότερα απ’ όσα φαίνονται. «Αν, για παράδειγμα, κάποιος γύρω της είναι αγχωμένος, δεν χρειάζεται να πει τίποτα -μπορεί να είναι απόλυτη ησυχία- αλλά η Άλεξ θα το καταλάβει. Θα το νιώσει», εξήγησε ο 14χρονος αδελφός της, Σι Τζέι, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

«Αν, ας πούμε, η γιαγιά μου πονάει στη μέση της, εκείνη θα το αντιληφθεί – είναι απίστευτο», πρόσθεσε.

Ο Σι Τζέι, που δηλώνει υπερήφανος που είναι αδελφός της, έχει αφιερώσει πολύ χρόνο μελετώντας την πάθησή της, προκειμένου να μάθει πώς μπορεί να τη βοηθά καλύτερα. Όπως λέει, η δύναμη της Άλεξ εμπνέει ολόκληρη την οικογένεια, η οποία την αποκαλεί «θαύμα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέντε επενδυτικές προτάσεις για το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης-έργο 350 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ

Πρωτοποριακό φάρμακο μπορεί να εξοντώσει τον καρκίνο 20.000 φορές πιο αποτελεσματικά και χωρίς παρενέργειες – Νέα μελέτη

Κτηματολόγιο: Πώς σώζεται η περιουσία από… το δάσος και τι ισχύει για τις μεταβιβάσεις ακινήτων – Ερωτήσεις και απαντήσεις ...

ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για το τέλος του shutdown – Όσα προβλέπει και τα επόμενα βήματα για άρση του αδιεξόδου

Το «σπιν» επηρεάζει τη δομή του κρυστάλλου του στερεού οξυγόνου υπό ακραία μαγνητικά πεδία, σύμφωνα με νέα μελέτη

iOS 26.2: Καθυστερεί η κρίσιμη ενημέρωση της Apple για το iPhone;
περισσότερα
11:45 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ινδονησία: 8χρονη ποδοπατήθηκε από άγριο ελέφαντα – Προσπάθησε να διαφύγει αλλά γλίστρησε και της συνέθλιψε το κρανίο

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου ένας άγριος ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θ...
11:24 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Γυμνός άνδρας εισέβαλε σε σπίτι, καταδίωξε την ένοικο και έσπασε τα πόδια ηλικιωμένου – Ο 79χρονος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε

Ένας ηλικιωμένος βετεράνος του Πολέμου του Βιετνάμ, στην περιοχή Studio City του Λος Άντζελες,...
10:54 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Γάζα: Τα ΗΑΕ «μάλλον» δεν θα μετάσχουν στη δύναμη σταθεροποίησης – «Δεν βλέπουμε σαφές πλαίσιο»

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θα μετάσχουν «μάλλον» στη δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπεται...
10:18 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Παρακολούθησε αγώνα του NFL και αποδοκιμάστηκε έντονα – Βίντεο με την αντίδραση του κοινού

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ, εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, που εμ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα