Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο νίκησε κάθε πρόγνωση – Αντί για 4 χρόνια που της έδιναν οι γιατροί, γιόρτασε τα 20ά γενέθλιά της

Η ιστορία της Άλεξ Σίμπσον από τη Νεμπράσκα, στις ΗΠΑ, είναι ένα σπάνιο ιατρικό «θαύμα». Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο, γιόρτασε πρόσφατα τα 20ά της γενέθλια, διαψεύδοντας τις πιο ζοφερές εκτιμήσεις των γιατρών που είχαν προειδοποιήσει ότι δεν θα ζούσε πέρα από τα τέσσερα χρόνια.

Η Άλεξ Σίμπσον έγινε 20 ετών στις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KETV. Όταν γεννήθηκε, οι γιατροί διαβεβαίωσαν τους γονείς της πως ήταν ένα υγιές μωρό. Όμως δύο μήνες αργότερα, σε έναν καθιερωμένο ιατρικό έλεγχο, αποκαλύφθηκε ότι η μικρή έπασχε από υδρανεγκεφαλία – μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που την άφησε με μόλις ένα τμήμα εγκεφαλικού ιστού, στο μέγεθος ενός μικρού δαχτύλου, στη βάση του κρανίου της.

Οι γιατροί, τότε, προέβλεψαν ότι δεν θα κατάφερνε να φτάσει ούτε τα πέντε χρόνια ζωής, αναφέρει η New York Post.

«Πριν από είκοσι χρόνια ήμασταν τρομοκρατημένοι, αλλά η πίστη, νομίζω, είναι αυτό που πραγματικά μας κράτησε ζωντανούς», δήλωσε ο πατέρας της, Σον Σίμπσον, στο KETV.

Παρότι η Άλεξ στερείται τα μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την όραση και την ακοή, η οικογένειά της θεωρεί πως αντιλαμβάνεται περισσότερα απ’ όσα φαίνονται. «Αν, για παράδειγμα, κάποιος γύρω της είναι αγχωμένος, δεν χρειάζεται να πει τίποτα -μπορεί να είναι απόλυτη ησυχία- αλλά η Άλεξ θα το καταλάβει. Θα το νιώσει», εξήγησε ο 14χρονος αδελφός της, Σι Τζέι, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

«Αν, ας πούμε, η γιαγιά μου πονάει στη μέση της, εκείνη θα το αντιληφθεί – είναι απίστευτο», πρόσθεσε.

Ο Σι Τζέι, που δηλώνει υπερήφανος που είναι αδελφός της, έχει αφιερώσει πολύ χρόνο μελετώντας την πάθησή της, προκειμένου να μάθει πώς μπορεί να τη βοηθά καλύτερα. Όπως λέει, η δύναμη της Άλεξ εμπνέει ολόκληρη την οικογένεια, η οποία την αποκαλεί «θαύμα».