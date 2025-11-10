Αλέξης Τσίπρας: Τα μηνύματα της «Ιθάκης»

Ο πρόλογος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, δεν αποτελεί απλώς εισαγωγή σε ένα πολιτικό αφήγημα. Διαβάζεται περισσότερο ως μανιφέστο επιστροφής, ως προσεκτικά διατυπωμένο σήμα για την επόμενη ημέρα ενός πολιτικού που δείχνει πως δεν έχει εγκαταλείψει την πολιτική σκηνή.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Από τις πρώτες κιόλας γραμμές, ο Αλ. Τσίπρας επιλέγει έναν τόνο εξομολογητικό, σχεδόν υπαρξιακό: «Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που φτάνεις σε έναν κόμπο». Η φράση λειτουργεί ως αφετηρία μιας αφήγησης προσωπικής ευθύνης και πολιτικής ωριμότητας. Δεν είναι το λεκτικό σχήμα ενός συνταξιοδοτούμενου πολιτικού, αλλά η εισαγωγή ενός ηγέτη που επανατοποθετείται – με τη βεβαιότητα ότι έχει ακόμη ρόλο. Αυτό μάλιστα αναμένεται να γίνει πολύ περισσότερο σαφές μετά την κυκλοφορία του βιβλίου στις 24 Νοεμβρίου και στις περιοδείες που θα κάνει με αφορμή τις εκδηλώσεις για την παρουσίασή του που θα γίνουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Η «ευθύνη»

Η λέξη-κλειδί σε όλο το κείμενο του βιβλίου είναι η «ευθύνη». Ο πρώην πρωθυπουργός την επαναλαμβάνει μεθοδικά όχι ως αυτοδικαίωση αλλά ως ηθική βάση μιας πορείας που, όπως σημειώνει, «ξεπερνά το πρόσωπό μου». Από την ανάληψη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ το 2008 μέχρι τις ημέρες της διακυβέρνησης και τη μετά το 2019 περίοδο, περιγράφει έναν συνεχή αγώνα «να μείνεις πιστός σε μια αποστολή». Ο τρόπος που τοποθετείται μεταφέρει πολιτικό μήνυμα συνέχειας, όχι απολογισμού: η εμπειρία του παρελθόντος γίνεται εργαλείο σχεδιασμού του μέλλοντος.

Η «Ιθάκη», ως τίτλος, λειτουργεί μεταφορικά: η επιστροφή δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και μια ολόκληρη πολιτική γενιά που, όπως γράφει, «έψαχνε φωνή σε έναν πολιτικό χάρτη που δεν τη χωρούσε». Το προσωπικό συνδέεται με το συλλογικό. Και αυτό είναι το πρώτο ουσιαστικό μήνυμα του προλόγου: ο Τσίπρας δεν μιλά για τον εαυτό του, αλλά για ένα ανεκπλήρωτο συλλογικό αίτημα εκπροσώπησης.

Από τη μέση του προλόγου και έπειτα, η γραφή μετατοπίζεται από την προσωπική αφήγηση στην πολιτική πρόταση. Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει μια ευθεία αναφορά στο 2015 και στη «στιγμή της ευθύνης», αναγνωρίζοντας το βάρος των αποφάσεων χωρίς να αποκηρύσσει τις επιλογές του. «Δεν δείλιασα», γράφει, περιγράφοντας μια Ελλάδα «σε καμπή της Ιστορίας». Ο τόνος είναι καθαρά πολιτικός: δεν επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία, αλλά να τη διεκδικήσει.

Μνήμη και συνέπεια

Στο σημείο αυτό, ο πρόλογος μετατρέπεται σε κήρυγμα μνήμης και συνέπειας: «Η χώρα δεν ήταν πια ίδια. Είχε σταθεί ξανά στα πόδια της, με το κεφάλι ψηλά». Το μήνυμα είναι σαφές – ο Τσίπρας επιχειρεί να ανακτήσει τον συμβολισμό της περιόδου 2015-2019, αντιπαραβάλλοντάς τον με τη σημερινή πολιτική κανονικότητα. Επαναφέρει έτσι τη δική του εκδοχή για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα: μια χώρα που βγήκε «όρθια» χάρη στη δική του κυβέρνηση, αλλά έχασε έκτοτε τη δυναμική της.

Η γραφή του δεν περιορίζεται σε αναμνήσεις. Η φράση «το βιβλίο αυτό δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών. Είναι και μια πρόταση» λειτουργεί ως πολιτικός πυροκροτητής. Η «πρόταση» δεν διατυπώνεται ακόμη με οργανωτικούς όρους, αλλά με ιδεολογικούς: μια Ελλάδα που «δεν θα πορεύεται φοβισμένη ή παραιτημένη, αλλά θα τολμά να στοχάζεται, να διεκδικεί, να αλλάζει». Πρόκειται για σαφή διαφοροποίηση από την κυβερνητική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την αμηχανία του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ.

Το δεύτερο ισχυρό μήνυμα αφορά τη νεολαία. Ο Αλ. Τσίπρας απευθύνεται ρητά «στους νέους ανθρώπους που δεν έζησαν τα γεγονότα του χθες» και «αναζητούν τους δικούς τους δρόμους». Το κάλεσμα αυτό έχει σαφή στρατηγική αξία. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ του 2012-2015 εξέφρασε τη γενιά των απογοητευμένων από τα μνημόνια, ο Αλ. Τσίπρας του 2025 επιχειρεί να μιλήσει στη γενιά της επισφάλειας και της αβεβαιότητας, που ωρίμασε μέσα στην κρίση, αλλά χωρίς πολιτική εκπροσώπηση. Είναι το κοινό που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ρητορική περί «μνήμης». Στις τελευταίες παραγράφους επιμένει: «Η χώρα μας έχει ανάγκη τη μνήμη. Οχι ως μουσειακό κατάλοιπο, αλλά ως ζωντανό πολιτικό εργαλείο». Η μνήμη, εδώ, δεν είναι απλώς ιστορική αναφορά, είναι πολιτικό όπλο επανεκκίνησης. Μέσα από την ανάκληση των αγώνων, των λαθών, των θυσιών, επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο αφήγημα συνέχειας ανάμεσα στο παρελθόν της Αριστεράς και το μέλλον της χώρας.

Η Ιστορία

Το τρίτο μήνυμα που αναδύεται είναι η διεκδίκηση της Ιστορίας. «Δεν έχω το δικαίωμα να αφήσω την Ιστορία στα χέρια εκείνων που πιστεύουν πως τους ανήκει μόνο και μόνο επειδή σήμερα θεωρούνται οι νικητές», γράφει χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ευθεία πολιτική δήλωση. Δεν αφορά μόνο την αντιπαράθεση με τη Δεξιά, αλλά και μια έμμεση απάντηση προς το εσωτερικό της Αριστεράς, όπου συχνά του αποδίδεται ότι «συμβιβάστηκε». Με αυτόν τον τρόπο, ο Αλ. Τσίπρας επανατοποθετείται ως φορέας της «ηθικής Αριστεράς», που έχει καθήκον να μιλήσει, να καταθέσει μαρτυρία, να συνεχίσει.

Αναπόφευκτα, ο πρόλογος διαβάζεται και ως προοίμιο πολιτικής επιστροφής. Οι αναφορές στην ευθύνη, στην αποστολή, στη νέα πρόταση και στη διεκδίκηση του μέλλοντος συγκροτούν ένα κείμενο που υπερβαίνει το βιβλίο. Δεν είναι το κύκνειο άσμα ενός ηγέτη, αλλά το σύνθημα επανεκκίνησης ενός πολιτικού σχεδίου. Οπως σχολίασαν ήδη παρατηρητές, ο Τσίπρας δεν προετοιμάζει μόνο την παρουσίαση ενός έργου, προετοιμάζει το έδαφος για την ανασύσταση του πολιτικού του χώρου.

Η Ιθάκη, λοιπόν, δεν είναι μόνο τίτλος βιβλίου, είναι συμβολισμός πορείας επιστροφής. Ο Αλ. Τσίπρας εμφανίζεται να πιστεύει πως «η Ιστορία δεν έχει τελειώσει» και μαζί της ούτε η δική του πολιτική διαδρομή. Σε μια συγκυρία κατά την οποία η Κεντροαριστερά βρίσκεται σε κρίση ταυτότητας και ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί νέο προσανατολισμό, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να ανασυστήσει τον ιδεολογικό πυρήνα του χώρου: ευθύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, αλήθεια, αξιοπρέπεια.

Το μήνυμα του προλόγου είναι τελικά τριπλό: προσωπική αυτογνωσία, συλλογική μνήμη και πολιτική συνέπεια. Μέσα από αυτά, ο Αλ. Τσίπρας δείχνει ότι δεν γράφει για να κλείσει έναν κύκλο, αλλά για να ανοίξει έναν νέο. Αν η «Ιθάκη» είναι ο προορισμός, τότε ο ίδιος δείχνει έτοιμος να ξαναβγεί στο ταξίδι.