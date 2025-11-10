«Mission impossible» για τον Δημήτρη Παπαστεργίου: Το δύσκολο Σαββατοκύριακο χωρίς τη σύζυγό του στο σπίτι – «Πώς δουλεύει το πλυντήριο πιάτων;»

Βομβαρδισμένη η κουζίνα στο σπίτι του Δημήτρη Παπαστεργίου

«Mission impossible» για τον Δημήτρη Παπαστεργίου το Σαββατοκύριακο, καθώς χρειάστηκε να μείνει μόνος με τα παιδιά του στο σπίτι γιατί η σύζυγός του χρειάστηκε να απουσιάσει.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έκανε μία ανάρτηση από την κατάσταση που επικρατούσε στην κουζίνα, η οποία έμοιαζε βομβαρδισμένη.

Όπως παραδέχτηκε, «δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές. Το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη!».

«Πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα;» αναρωτήθηκε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαστεργίου:

«Δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές. Το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη!

Η Σούλα αυτό το ΣΚ λείπει, οπότε για πρώτη φορά στα χρονικά, έμεινα μόνος με τα παιδιά στο σπίτι!

Εντάξει, στα βασικά τα πήγα καλά. Να μαζέψω κρεβάτια, να βρω τα πεταμένα ρούχα των αγοριών, ακόμη και το να κάνω το “mission impossible”, να ανακαλύψω τη δεύτερη κάλτσα κάθε ζευγαριού, που μπορούσε να ήταν οπουδήποτε!

Είδαμε και την πρώτη Χριστουγεννιάτικη ταινία της σεζόν!!! Κομπλέ!

Δεν χρειάστηκε να μαγειρέψω γιατί τα ταπεράκια στο ψυγείο έκαναν δουλίτσα, όμως η επιρροή του Master Chef στην ελληνική οικογένεια ήταν σαφής, όταν χθες το πρωί αντίκρισα αυτή την εικόνα στην κουζίνα (ναι υπάρχει τηγάνι στο πάτωμα!).

Και έτσι μπήκε επιτακτικά το ζήτημα του πλυντηρίου πιάτων.

Σοκ.

Πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα;

Γιατί έχουν τόσα προγράμματα; Γιατί δεν έχουν μόνον ένα κουμπί που θα γράφει “Πλύσιμο” ή ακόμη καλύτερα “Δημήτρη, πάτα εδώ”. Δηλαδή γιατί ο μακαρίτης ο Jobs έβαλε μόνον ένα κουμπί στο iPhone;

Ομολογώ ότι ενώ στο σπίτι μαστορεύω τα πάντα, πλυντήριο πιάτων δεν είχα βάλει ποτέ.

Ένοιωσα άχρηστος! Τελικά η λύση δόθηκε τηλεφωνικά και πλέον μένει η απόλυτη καταξίωση του πλυντηρίου ρούχων, κάτι που ελπίζω να μη χρειαστεί.

Ρε σεις, δεν κρατιέται εύκολα ένα σπίτι, ειδικά όταν οι σίφουνες της ακαταστασίας το σαρώνουν καθημερινά.

Τιμή και δόξα σε εκείνες και εκείνους που το κάνουν τόσα χρόνια. Respect!

(Σούλα, δεν έχει καμία πτήση νωρίτερα, για ψαξ’ το λίγο!!! Δεν μπορεί, θα σου λείψαμε!)

«To δύσκολο είναι τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα».

