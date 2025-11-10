Αλέξης Τσίπρας: «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ» – Το βίντεο που ανέβασε από την εκτύπωση του βιβλίου του

Σε λίγες ημέρες το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» θα είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του μοιράστηκε ένα βίντεο από το τυπογραφείο.

Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε χαρακτηριστικά:

«Οι μηχανές δουλεύουν στο “φουλ”. Η “Ιθάκη” εκτυπώνεται και σε λίγες ημέρες θα είναι στα βιβλιοπωλεία. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς» (Αθήνα – Βουκουρεστίου 5).

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εκδόσεων Gutenberg, η «Ιθάκη» θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου, στο βιβλίο “Ιθάκη”, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019. Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ.

Ταυτόχρονα, τα γεγονότα «αποδίδονται και χρωματίζονται δραματικά από την προσωπική, εξομολογητική αλλά και αυτοκριτική ματιά του συγγραφέα, που υπήρξε ο νεότερος στην ελληνική ιστορία πρωθυπουργός της χώρας. Η στρατηγική της διαπραγμάτευσης και οι συγκρούσεις με τους δανειστές, οι εσωτερικοί κραδασμοί, και τα κρίσιμα διλήμματα που αποκρυσταλλώνονται σε αποφάσεις, περιγράφονται χωρίς ωραιοποιήσεις και προσχήματα, και προσδίδουν στο βιβλίο το χαρακτήρα μιας συγκλονιστικής αφήγησης που έχει μορφή ιστορικού ντοκουμέντου».

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, περιγράφει τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τόσο τον ίδιο τον συγγραφέα, όσο και την πορεία της χώρας, ενώ ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του.

Τέλος, το βιβλίο στρέφει τη ματιά του στο μέλλον, καθώς σύμφωνα με τον οίκο, «η ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον».

