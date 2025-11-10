Κώστας Σαμαράς: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω, μου λείπεις» – Η συγκινητική ανάρτηση για την αδελφή του, Λένα

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας για την αδελφή του, Λένα με αφορμή τα γενέθλια που θα γιόρταζε σήμερα.

Ο Κώστας Σαμαράς ανέβασε στα social media μία τρυφερή φωτογραφία με την αδελφή του, όπου ποζάρουν αγκαλιά και την συνοδεύει με το εξής κείμενο:

«Σήμερα θα είχες γενέθλια.

Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω.

Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή.

Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει… αλλά μου λείπεις… και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Samaras (@kostas.samaras)

Σημειώνεται ότι η Λένα Σαμαρά πέθανε τον Αύγουστου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και κατέληξε από ανακοπή.