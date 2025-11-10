Κώστας Σαμαράς: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω, μου λείπεις» – Η συγκινητική ανάρτηση για την αδελφή του, Λένα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κώστας και Λένα Σαμαρά

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας για την αδελφή του, Λένα με αφορμή τα γενέθλια που θα γιόρταζε σήμερα.

Ο Κώστας Σαμαράς ανέβασε στα social media μία τρυφερή φωτογραφία με την αδελφή του, όπου ποζάρουν αγκαλιά και την συνοδεύει με το εξής κείμενο:

«Σήμερα θα είχες γενέθλια.

Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω.

Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή.

Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει… αλλά μου λείπεις… και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Samaras (@kostas.samaras)

Σημειώνεται ότι η Λένα Σαμαρά πέθανε τον Αύγουστου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και κατέληξε από ανακοπή.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να ξαναπάτε τουαλέτα αμέσως μετά από την κένωση; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Το ρόφημα που μπορεί να βλάψει το συκώτι και πρέπει να το αποφεύγουμε, σύμφωνα με ειδικούς

ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για το τέλος του shutdown – Όσα προβλέπει και τα επόμενα βήματα για άρση του αδιεξόδου

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις- 8+1 SOS που πρέπει να γνωρίζετε

iOS 26.2: Καθυστερεί η κρίσιμη ενημέρωση της Apple για το iPhone;

Το σκοτεινό μυστικό πίσω από τον ουρανοξύστη 29 ορόφων της Νέας Υόρκης που δεν έχει παράθυρα
περισσότερα
10:11 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής και προσοχή σε 8 περιοχές – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Βροχερός αναμένεται ο καιρός και σήμερα, ενώ οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε ορ...
09:25 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Μεσσηνία: Πλημμύρισε η Εθνική στο ύψος των Παραδεισίων

Η κακοκαιρία και οι βροχές των τελευταίων 24ώρων στη Μεσσηνία προκάλεσαν πρόβλημα και στην Εθν...
08:42 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

«Έσβησαν τα ίχνη της δολοφονίας»: Οι καταγγελίες της οικογένειας του Βαλυράκη για τους λιμενικούς που κατηγορούνται

Συγκλονιστική ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη που εκδικάζεται στο Μικτό Ορκ...
08:36 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

«Βίασε την αδελφή μου όταν ήταν 15 ετών»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στη δίκη του σκηνοθέτη που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις

Με συγκλονιστικές καταθέσεις από μάρτυρες κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη του σκηνοθέτη και δασκ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα