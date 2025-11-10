«Έσβησαν τα ίχνη της δολοφονίας»: Οι καταγγελίες της οικογένειας του Βαλυράκη για τους λιμενικούς που κατηγορούνται

Συγκλονιστική ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη που εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, με κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία δύο αδέλφια ψαράδες της Ερέτριας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του λιμενάρχη Χαλκίδας και του λιμενάρχη Ερέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του πρώην υπουργού, οι δύο λιμενικοί παραποίησαν τη μηχανή του σκάφους, όπου φέρεται να έγινε η δολοφονία, ενώ σκούπισαν ακόμα και το αίμα του Σήφη Βαλυράκη από διάφορα σημεία του πλεουμένου, ώστε να ενισχύσουν το σενάριο του ατυχήματος.

«Επεσαν επιτέλους οι μάσκες. Οι δύο επικεφαλής αξιωματικοί του Λιμενικού στην περιοχή, όπως από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε, συντόνισαν, παραποίησαν και αλλοίωσαν στοιχεία στο φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη, απείλησαν τον αυτόπτη μάρτυρα Ασμάνη, συνέταξαν ψευδή κατάθεση, δεν αναζήτησαν αποδεικτικά βίντεο και έπραξαν ό,τι ήταν δυνατό για να παρουσιάσουν το έγκλημα ως ναυτικό ατύχημα, ενώ όλα οδηγούσαν στην εγκληματική ενέργεια», τόνισε στη Realnews ο κουνιάδος του Σήφη Βαλυράκη και μάρτυρας στη δίκη που διεξάγεται Αθανάσιος Παπαθεοδώρου.

Οι δύο αξιωματικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου τον Ιανουάριο του 2021 θα βρεθούν υπόλογοι ενώπιον της στρατιωτικής Δικαιοσύνης με βάση την υπ’ αριθμόν 35/2025 διάταξη της Εισαγγελίας του δευτεροβάθμιου Ναυτοδικείου για άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος τους για δύο αδικήματα. Σύμφωνα με τη διάταξη, η δίωξη στρέφεται κατά του πλοιάρχου Φ.Κ. και του πλωτάρχη Χ.Κ., υπηρετούντων στα Λιμεναρχεία Χαλκίδας και Ερέτριας, για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία κατά συρροή και συναυτουργία, καθώς και για έκδοση ψευδούς βεβαίωσης.

«Μετά τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη είχα μηνύσει τον εισαγγελέα Προκοπίου, τους δύο λιμενικούς και τον τότε αρχηγό. Τον Αύγουστο του 2025 απέρριψαν το αίτημά μας για παραπομπή, όμως υποβάλαμε ένσταση η οποία και τελικά έγινε δεκτή. Το σκάνδαλο όμως έχει και συνέχεια διότι ο τότε λιμενάρχης Χαλκίδας υπηρετεί στο γραφείο του αρχηγού του Λιμενικού ως υπασπιστής και παραμένει στη θέση του παρά την παραπομπή του για παραποίηση των στοιχείων της δολοφονίας του Σήφη», προσέθεσε ο Αθ. Παπαθεοδώρου. Η αποκάλυψη της ποινικής δίωξης έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όταν οι συνήγοροι της οικογένειας κατέθεσαν τη διάταξη της Εισαγγελίας του δευτεροβάθμιου Ναυτοδικείου, με τη δίκη να συνεχίζεται στις συνεδριάσεις στις 14, 18 και 21 Νοεμβρίου.

«Γιατί οι επίορκοι λιμενικοί ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο αρχείο; Για να προκριθεί η εκδοχή του ατυχήματος και να μην ερευνηθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Η θέση της οικογένειας παραμένει ακλόνητη: στη διερεύνηση της υπόθεσης Βαλυράκη υπήρξαν μεθοδεύσεις παρακρατικές και παραθεσμικές με σκοπό να τεθεί στο αρχείο ο φάκελος ως ατύχημα. Η εξέλιξη αυτή της Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου είναι συγκλονιστική. Η άσκηση ποινικής δίωξης αποκαλύπτει ότι στελέχη του Λιμεναρχείου επιχείρησαν με μεθοδικό τρόπο να αμφισβητήσουν τη μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα», τόνισε ο συνήγορος της οικογένειας Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας Βαλυράκη, υπήρξε και αλλοίωση των στοιχείων στο μικρό φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη, το σώμα του οποίου ξεβράστηκε από τη θάλασσα στα βράχια ενός μικρού νησιού στην περιοχή Πεζονήσι ή Νησί των Ονείρων στην Ερέτρια το απόγευμα της 24ης Ιανουαρίου 2021. Ο ίδιος φορούσε καταδυτική στολή και βρέθηκε ένα μίλι μακριά από το φουσκωτό, το οποίο είχε εντοπιστεί νωρίτερα προσαραγμένο νοτιοανατολικά στη νησίδα Αγία Τριάδα, χωρίς επιβάτες, με τη μηχανή να δουλεύει και με δύο ψαροντούφεκα στο εσωτερικό του.

«Υπήρξε παρέμβαση από χέρια λιμενικών που είχαν αναλάβει τις έρευνες. Παραποίησαν τις ταχύτητες στο τιμόνι της μηχανής, εξάλειψαν τα αίματα του Σήφη και δεν προέβησαν σε καμία έρευνα για την αναζήτηση βίντεο από την περιοχή. Το πρώτο βίντεο μάς το παρουσίασε ένας καταστηματάρχης από μόνος του και τα άλλα δύο πήγαμε μόνοι μας, ψάξαμε και τα βρήκαμε. Στην Ερέτρια υπήρξαν ομερτά, απειλές και εκφοβισμοί για όποιον γνώριζε, ώστε όλα να δείχνουν δήθεν ατύχημα», προσθέτει ο Αθ. Παπαθεοδώρου.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, καθοριστική υπήρξε η μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα, του Βαγγέλη Ασμάνη, ο οποίος αποκάλυψε τους διαπληκτισμούς που είχε ο Σήφης Βαλυράκης με δύο ψαράδες ενός αλιευτικού και πως οι ίδιοι χτύπησαν τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ με αλιευτικό κοντάρι, πριν πέσει αιμόφυρτος στη θάλασσα.

Ο μάρτυρας έδωσε κατάθεση στο Λιμενικό, αλλά εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο και την οικογένεια Βαλυράκη, δέχθηκε αφόρητες πιέσεις να ανασκευάσει τη μαρτυρία του. «Ο ένας λιμενάρχης υπαγόρευε και ο άλλος έγραφε, προκειμένου ο Ασμάνης να πιεστεί και να υπογράψει ανάκληση και να εμφανιστεί δημόσια ανακόλουθος και αναξιόπιστος. Οι δύο επίορκοι υπέθαλπαν τους παρόντες κατηγορουμένους και επεδίωξαν να υιοθετηθεί η εκδοχή του ναυτικού ατυχήματος και όχι η ανθρωποκτονία από πρόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ν. Κωνσταντόπουλος.

«Γράψε ό,τι θέλεις», φέρεται να είπε φοβισμένος ο μάρτυρας στους λιμενικούς εκείνη την ημέρα, προκειμένου να αποχωρήσει ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους. Ομως, την επομένη ο αυτόπτης μάρτυρας κατέφυγε στη ΓΑΔΑ και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, όπου εξιστόρησε τα πραγματικά γεγονότα, τις πιέσεις που δέχθηκε και κυρίως κατονομάζοντας τους δύο ψαράδες και αναγνωρίζοντας το αλιευτικό στο οποίο επέβαιναν. Να σημειωθεί πως έναν χρόνο αργότερα, βραδινές ώρες της 8ης Φεβρουαρίου 2022 άγνωστοι κουκουλοφόροι πλησίασαν 200 μέτρα από το σπίτι του απειλώντας τον μάρτυρα.