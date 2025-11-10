42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Συγκίνηση με τον 67χρονο δρομέα που τερμάτισε τελευταίος – Δείτε βίντεο

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Συγκίνηση με τον 67χρονο δρομέα που τερμάτισε τελευταίος – Δείτε βίντεο

Ο 67χρονος Ιωακείμ Υφαντίδης, που πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε, ολοκλήρωσε τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καταχειροκροτούμενος από το κοινό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Λίγες μέρες μετά τη συνταξιοδότησή του από την ΕΥΔΑΠ, όπου υπηρέτησε επί 43 χρόνια ως καταγραφέας μετρητών, ο 67χρονος απέδειξε ότι η αγάπη για το τρέξιμο δεν γνωρίζει όρια.

Ο Ιωακείμ Υφαντίδης, που έχει λάβει μέρος σε περισσότερους από 30 Μαραθωνίους, πέρασε τελευταίος τη γραμμή του τερματισμού σε μια στιγμή που αποτυπώνει το αληθινό πνεύμα του αγώνα.

@runningnews.gr Μόλις τερματίζει και ο τελευταίος δρομέας του Μαραθωνίου Συγχαρητήρια σε όλους!! 👏👏👏 👉 Όλη η ενημέρωση στο @RunningNews.gr www.runningnews.gr 🏃🏽🏃 🏃🏽🏃 #runningnews #athens #marathon #running #ama2025 ♬ πρωτότυπος ήχος – RunningNews.gr


Έπειτα από σχεδόν 8 ώρες προσπάθειας, ο 67χρονος δρομέας διένυσε τα 42,195 χιλιόμετρα και εισήλθε στο Καλλιμάρμαρο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Η κ. Σακοράφα του απένειμε το μετάλλιο του τερματισμού και το ειδικό έπαθλο που, σύμφωνα με την παράδοση, δίνεται στον τελευταίο δρομέα κάθε χρονιάς.

Βίντεο με τον 67χρονο να φτάνει Καλλιμάρμαρο υπό το θερμό χειροκρότημα των θεατών αναρτήθηκε από τον επίσημο λογαριασμού του Μαραθωνίου στα social media, προκαλώντας συγκίνηση σε χιλιάδες διαδικτυακούς χρήστες.

