42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Γαμπρός και νύφη έτρεξαν μαζί με τους δρομείς – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μαραθώνιος: Έτρεξαν και γαμπρός και νύφη

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος που διεξήχθη στην Αθήνα χάρισε μεγάλες στιγμές συγκίνησης. Δεν έλειψαν όμως και τα ευτράπελα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok γαμπρός και νύφη έτρεχαν μαζί με τους δρομείς στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των παράπλευρων αγώνων το Σάββατο το απόγευμα.

Με νυφικό και γαμπριάτικο κοστούμι, το ζευγάρι έτρεξε δίπλα στους δρομείς ίσως θέλοντας να στείλουν και το μήνυμα ότι και ο γάμος είναι… Μαραθώνιος. Πάντως, πολλοί από τους αθλητές τους ενθάρρυναν και τους έδιναν ευχές.

«Όταν πας για τον Μαραθώνιο και πέφτεις πάνω σε γάμο» έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης του TikTok.

@bouri300♬ Wedding March – Felix J L Mendelssohn Bartholdy and Helmuth Brandenburg

