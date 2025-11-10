Τραμπ: Παρακολούθησε αγώνα του NFL και αποδοκιμάστηκε έντονα – Βίντεο με την αντίδραση του κοινού

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ, εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, που εμφανίστηκε σε αγώνα της κανονικής περιόδου του NFL, παρακολουθώντας την ήττα των Washington Commanders με 44-22 από τους Detroit Lions την Κυριακή, στην Ουάσινγκτον.

Κατά την προβολή του στις γιγαντοοθόνες στο πρώτο ημίχρονο, όπου βρισκόταν σε σουίτα μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, κάποιοι θεατές τον αποδοκίμασαν έντονα, ενώ τα γιουχαΐσματα συνεχίστηκαν όταν ο εκφωνητής του γηπέδου τον παρουσίασε.

Holy Sh*t. This is brutal. I’ve never seen him get booed this much. Americans are turning against Trump, and they’re letting him know. pic.twitter.com/oIo9WDpEBv — Dean Withers (@itsdeaann) November 9, 2025



«Καθυστέρησα λίγο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους αφού κατέβηκε από το Air Force One. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο θωρακισμένο όχημά του για τη διαδρομή προς το στάδιο.

Northwest Stadium cut away from Trump on the giant screen after he was relentlessly booed by NFL fans pic.twitter.com/zps0RpKvVs — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) November 9, 2025



«Θα έχουμε έναν καλό αγώνα. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Η χώρα τα πάει καλά. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να το ανοίξουν», είπε, αναφερόμενος στο shutdown.

Trump just got loudly booed at the Washington Commanders game. Even in a stadium packed with conservatives, the crowd’s reaction said it all, America’s done cheering for chaos. pic.twitter.com/WYl5sfZWYC — Brian Allen (@allenanalysis) November 10, 2025



Κατά την ανάπαυλα του αγώνα, ο Τραμπ συμμετείχε σε μια περίπου οκτάλεπτη χαλαρή συζήτηση με τους παρουσιαστές του Fox, Κένι Άλμπερτ και Τζόναθαν Βίλμα. Ο Άλμπερτ τον ρώτησε για την περίοδο που έπαιζε αμερικανικό ποδόσφαιρο στο γυμνάσιο στο New York Military Academy.

«Έπαιζα tight end, αλλά δεν ήταν ακριβώς ποδόσφαιρο όπως αυτό. Ήταν λίγο πιο εύκολο. Δεν ήταν τόσο σκληρό», απάντησε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Κυριακής.

Σύμφωνα με την NFL, μόνο άλλες δύο φορές ένας εν ενεργεία πρόεδρος είχε παρακολουθήσει αγώνα κανονικής περιόδου: ο Ρίτσαρντ Νίξον το 1969 και ο Τζίμι Κάρτερ το 1978.

Ο Τραμπ είχε επίσης παρακολουθήσει ως εν ενεργεία πρόεδρος Super Bowl, όταν οι Philadelphia Eagles νίκησαν τους Kansas City Chiefs 40-22 τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN το Σάββατο, ένας μεσάζων του Λευκού Οίκου ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες των Washington Commanders ότι ο Τραμπ θέλει το νέο στάδιο της ομάδας -μέρος ενός σχεδίου ύψους σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πρωτεύουσα, στη θέση του παλιού RFK Stadium- να φέρει το όνομά του.

«Θα χτίσουν ένα υπέροχο στάδιο. Εκεί είναι που εμπλέκομαι, παίρνουμε όλες τις εγκρίσεις και τα υπόλοιπα», δήλωσε ο Τραμπ στην τηλεοπτική του εμφάνιση. «Και έχετε έναν υπέροχο ιδιοκτήτη, τον Τζος (Χάρις) και την ομάδα του. Και θα δείτε μερικά πολύ καλά πράγματα».

Πηγή: Associated Press