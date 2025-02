Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολουθεί από το γήπεδο το Super Bowl – Συναντήθηκε με οικογένειες θυμάτων τρομοκρατίας

Το Super Bowl είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στις ΗΠΑ, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι προσελκύει μερικές από τις μεγαλύτερες διασημότητες κάθε χρόνο.

Η φετινή χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με την Taylor Swift να κάνει την εμφάνισή της και με άλλους όπως η Gwen Stefani, ο Blake Shelton, ο Jon Hamm, ο Bradley Cooper, η Tina Fey, ο Kevin Hart και πολλοί άλλοι να βρίσκουν επίσης το δρόμο τους προς το Caesars Superdome. Ωστόσο, η παρουσία κανενός δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη του Προέδρου.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο αξίωμα μόλις λίγες εβδομάδες, ο Τραμπ έφτασε στο Super Bowl στη Νέα Ορλεάνη για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Philadelphia Eagles με τους Kansas City Chiefs.

Είναι λογικό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να παραστεί σε μια τέτοια σημαντική περίσταση.

Κανένας εν ενεργεία πρόεδρος δεν το έχει κάνει ποτέ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος. Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις πρώην προέδρων που παρακολούθησαν τον αγώνα. Για παράδειγμα, το 2002, ο George H. W. Bush έκανε την τελετουργική ρίψη του νομίσματος.

Πολλοί αντιπρόεδροι όμως έχουν παρακολουθήσει τον αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην αντιπροέδρου του Τραμπ, Μάικ Πενς, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα το 2017 μετά την πρώτη ορκωμοσία του Τραμπ.

Ο Τραμπ έγινε δεκτός με δυνατές επευφημίες όταν εμφανίστηκε στο Jumbotron κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Πριν από τον αγώνα, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, όπου ο αστέρας του αμυντικού μέσου των Chiefs, Chris Jones, πήγε να σφίξει το χέρι του Προέδρου.

Super Bowl LIX Crowd Erupts as President Trump Takes Over the Jumbotron During National Anthem 🇺🇸🏈 #SuperBowl pic.twitter.com/Dg5RnJJN1z

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε με τους συγγενείς των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση της Πρωτοχρονιάς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νέα Ορλεάνη για το Super Bowl LIX.

Ο Τραμπ βγήκε στον αγωνιστικό χώρο του Caesars Superdome γύρω στις 16:30 τοπική ώρα και συναντήθηκε με τις οικογένειες, την αστυνομία της Νέας Ορλεάνης και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

Οι συγκεκριμένες οικογένειες είναι οι επίτιμοι συμμετέχοντες στο μεγάλο παιχνίδι, σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου.

«Αυτή η ετήσια παράδοση ξεπερνά τις διαφορές μας και ενσαρκώνει τις κοινές πατριωτικές μας αξίες της οικογένειας, της πίστης και της ελευθερίας που υπερασπίζονται ηρωικά τα μέλη των στρατιωτικών μας υπηρεσιών, οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο Τραμπ σε δήλωσή του.

🚨 President Trump makes history by becoming the first sitting U.S. President to attend a Super Bowl pic.twitter.com/r3up7JWdXl

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 9, 2025