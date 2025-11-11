Τζέσικα Άλμπα: Επισημοποίησε την σχέση της με τον Ντάνι Ραμίρεζ – Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες τους

Νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή φαίνεται να έχει γυρίσει η Τζέσικα Άλμπα, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό από τον Κας Γουόρεν, με τον οποίο μοιράστηκε 17 χρόνια κοινής ζωής.

Η 44χρονη ηθοποιός και μητέρα τριών παιδιών βρίσκεται σε σχέση με τον κατά 11 χρόνια νεότερό της, Ντάνι Ραμίρεζ. Το ζευγάρι επισημοποίησες τη σχέση μέσα από κοινές φωτογραφίες τους στα social media.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η 44χρονη σταρ του Χόλιγουντ και ο 33χρονος ηθοποιός, γνωστός κυρίως από τη συμμετοχή του στη σειρά «The Last of Us», παρευρέθηκαν στο Baby2Baby Gala, στο Pacific Design Center στο Γουέστ Χόλιγουντ.

Μάλιστα, ο Ντάνι Ραμίρεζ μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την εκδήλωση και ανάμεσα σε αυτές ένα τρυφερό κοινό στιγμιότυπο με την Τζέσικα Άλμπα επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι είναι ζευγάρι.

Μάλιστα η Τζέσικα Άλμπα σχολίασε στη ανάρτηση του Ντάνι Ραμίρεζ, ένα emoji με καρδούλες.

Δείτε τις φωτογραφίες: