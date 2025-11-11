Xανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στα βράχια στην παραλία του Σταυρού – ΒΙΝΤΕΟ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους, όσοι βρέθηκαν την Κυριακή στην παραλία του Σταυρού στα Χανιά καθώς εμφανίστηκε στην ακτή ένα καρχαριοειδές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, το μεγάλο ψάρι βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα κοντά στα βράχια. Περαστικοί από το σημείο το εντόπισαν και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να γίνουν τα προβλεπόμενα.

Κατά καιρούς, διάφορα είδη καρχαριών κάνουν την εμφάνισή τους κοντά στις ακτές σε παραλίες της Ελλάδας. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι οι καρχαρίες δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο.

Δείτε το βίντεο:

