Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στην Αλεξανδρούπολη – «Αποκλεισμένο» το αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

Δεκάδες τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης από βράδυ της Δευτέρας, ενόψει της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή.

Έντονη είναι και η παρουσία της Αστυνομίας, με δυνάμεις των ΜΑΤ και κλούβες, κάποιες από τις οποίες έχουν τοποθετηθεί πάνω στον δρόμο, αποκλείοντας την πρόσβαση από και προς Απαλό.

Οι αγρότες από νότιο και βόρειο Έβρο είχαν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να επιλέξει άλλο αεροδρόμιο, προκειμένου να μην υπάρξει σύγκρουση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας. Ο αγροτικός κόσμος είναι ανάστατος και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ασχολείται με προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο και που τον έχουν εξωθήσει στη φτωχοποίηση.

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών έξω από το αεροδρόμιο.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από τη Μαρώνεια στις 10:30, όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο στο Αρχοντικό Ταβανιώτη, και την πλατεία του χωριού. Το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στη μία το μεσημέρι θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.

Στις 2:30 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής, -που κατασκευάζεται με ρυθμούς που είναι πλήρως σύμφωνοι με το χρονοδιάγραμμα-, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.