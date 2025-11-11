Συρία: Εντάσσεται στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό μετά τη συνάντηση Τραμπ-αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο

Από τη μαύρη λίστα των καταζητούμενων «τρομοκρατών» του FBI στον Λευκό Οίκο: ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες τον Άχμεντ αλ Σάρα, κάτι άνευ προηγουμένου για οποιονδήποτε αρχηγό του συριακού κράτους από ιδρύσεώς του, καθαγιάζοντας τον πρώην τζιχαντιστή, η χώρα του οποίου ανακοινώθηκε πως θα ενταχτεί στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Μου αρέσει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή τους, που διεξήχθη μακριά από τις κάμερες, προσθέτοντας «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχει η Συρία».

«Είχε σκληρό παρελθόν, και νομίζω, ειλικρινά, ότι αν δεν έχεις σκληρό παρελθόν, δεν έχεις καμιά πιθανότητα» επιτυχίας, πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

Είχε ήδη εκφράσει τη συμπάθειά του για τον προσωρινό πρόεδρο, η συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων του οποίου ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, στην πρώτη τους συνάντηση τον Μάιο στον Κόλπο.

Όπως αναμενόταν, η επίσκεψη συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση πως η Δαμασκός θα ενταχθεί στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό αμερικανική ηγεσία εναντίον του ΙΚ.

Η Συρία θα γίνει έτσι «το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στον Τύπο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας ανέφερε λίγο νωρίτερα πως το ζήτημα έμενε να συζητηθεί.

Η επίσκεψη, ιστορική, ήταν συγκριτικά διακριτική. Ο Άχμεντ αλ Σάρα εισήλθε στην προεδρία από πλαϊνή είσοδο, χωρίς το πρωτόκολλο που συνήθως εφαρμόζεται σε επισκέψεις αρχηγών κρατών, που ο Αμερικανός πρόεδρος αρέσκεται να υποδέχεται στη σκάλα της κεντρικής εισόδου.

Δεν επιτράπηκε να είναι παρόντες δημοσιογράφοι στο Οβάλ Γραφείο για τη συνάντηση.

Έπειτα από περίπου δυο ώρες στην αμερικανική προεδρία, ο Άχμεντ αλ Σάρα πήγε να χαιρετίσει οπαδούς του που τον επευφημούσαν.

Παρακολούθηση «των εξελίξεων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε παράλληλα νέα παύση των κυρώσεων, πιο συγκριμένα αυτές βάσει του νόμου Caesar, αν αναμονή της οριστικής άρσης τους από το Κογκρέσο.

Πρόκειται για παύση διάρκειας 180 ημερών της εφαρμογής νόμου του 2019, που επέβαλε δραστικές κυρώσεις στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, αποκλείοντάς τη χώρα από το διεθνές τραπεζικό σύστημα και απαγορεύοντας οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί της σε δολάρια. Είχε ήδη υπάρξει αναστολή τον Μάιο.

Οι ΗΠΑ «επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε εξάλλου ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν από την πλευρά τους να εγκαταστήσουν στρατιωτική βάση κοντά στη Δαμασκό για να «συντονίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια και να παρακολουθούν τις εξελίξεις ανάμεσα στη Συρία και στο Ισραήλ», σύμφωνα με διπλωματική πηγή στη Συρία.

Την Παρασκευή, η Ουάσιγκτον είχε ήδη αποσύρει τον προσωρινό πρόεδρο Σάρα από τη μαύρη λίστα των προσώπων τα οποία χαρακτηρίζει «τρομοκράτες».

Από το 2017 ως τον περασμένο Δεκέμβριο, το FBI προσέφερε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη του ηγέτη του πρώην συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ).

Την περασμένη Πέμπτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προχώρησε επίσης στην άρση, με παρότρυνση των ΗΠΑ, των δικών του κυρώσεων σε βάρος του κ. Σάρα.

«Πολύ σημαντικό»

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, ο κ. Σάρα διατρανώνει πως έχει εγκαταλείψει το παρελθόν του, πολλαπλασιάζει τα ανοίγματα στη Δύση και χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους το Ισραήλ, παρότι οι δυο χώρες από τυπική σκοπιά βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Υποσχέθηκε πάντως να «επαναπροσδιορίσει» τη σχέση της χώρας του με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμμαχο κλειδί του Μπασάρ Άσαντ, και συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα πριν από λιγότερο από έναν μήνα.

«Ο Τραμπ έφερε τον Σάρα στον Λευκό Οίκο για να δείξει πως δεν είναι πλέον τρομοκράτης (…) αλλά πραγματιστής ηγέτης και, πάνω απ’ όλα, ευέλικτος, ο οποίος υπό αμερικανική και σαουδαραβική καθοδήγησε, θα κάνει τη Συρία στρατηγικό περιφερειακό πυλώνα», έκρινε ο αναλυτής Νικ Χέρας.

«Το να έχουμε σταθερή και ευημερούσα Συρία είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες της περιοχής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Τον Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση στον Σύρο ομόλογό του προκειμένου η Δαμασκός να γίνει μέρος των συμφωνιών του Αβραάμ, της διαδικασίας με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον πως ώθησε αραβικά κράτη να αναγνωρίσουν το Ισραήλ το 2020. Στη συνέντευξη στο Fox News πάντως ο κ. Σάρα είπε πάντως πως δεν θα αρχίσει άμεσα απευθείας διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επ’ αυτού.

