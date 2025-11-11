Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του – Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν νέο κύμα εικασιών

Οι φήμες γύρω από την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν αναζωπυρώθηκαν εκ νέου, έπειτα από την εμφάνιση του Ρώσου ηγέτη σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, όπου το δεξί του χέρι φαινόταν πρησμένο, προκαλώντας έντονη ανησυχία και νέο κύμα διαδικτυακών εικασιών.

Ο 73χρονος Πούτιν, του οποίου το δεξί χέρι έχει στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο φημολογίας σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, εθεάθη να το σφίγγει με εμφανή δυσφορία κατά τη διάρκεια εκδήλωσης όπου απηύθυνε ομιλία σε υποστηρικτές του, αναφέρει η New York Post.

Οι εικόνες αυτές πυροδότησαν νέο γύρο σχολίων ότι ο Ρώσος ηγέτης μπορεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, με διαδικτυακούς σχολιαστές να εικάζουν πως πάσχει από ασθένειες που κυμαίνονται από Πάρκινσον έως καρκίνο.

«Κάτι δεν πάει καλά με τα χέρια του Πούτιν», δήλωσε ο Άντον Γερασένκο, πρώην σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, μιλώντας στο East2West. «Πέρα από το γεγονός ότι είναι καλυμμένα με αίμα μέχρι τους αγκώνες, οι φλέβες του προεξέχουν επίσης», πρόσθεσε, εξαπολύοντας αιχμές για τη συνεχιζόμενη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.

Πολλοί Ουκρανοί έσπευσαν να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή συζήτηση, με τον δημοσιογράφο και σχολιαστή Ντμίτρο Γκόρντον να δηλώνει στο ίδιο μέσο πως τα χέρια του Πούτιν φαίνονταν «πρησμένα και καταπονημένα, με έντονα διογκωμένες φλέβες στο ένα χέρι».

Τα χέρια του Ρώσου Προέδρου είχαν βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της προσοχής κατά το πρώτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία, όταν σε στρατιωτική επίσκεψη είχε εντοπιστεί ένα μαύρο σημάδι, ενώ άλλες φωτογραφίες φέρονταν να δείχνουν ίχνη από ενδοφλέβιες ενέσεις.

Παράλληλα, σε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις του έχει παρατηρηθεί να κρατάει σφιχτά τραπέζια ενώ μιλά, με τα χέρια του να τρέμουν, κάτι που πολλοί θεωρούν επιπλέον ένδειξη της νόσου Πάρκινσον.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει καμία από τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με την υγεία του Ρώσου Προέδρου.

Οι εικασίες για την κατάσταση της υγείας του Πούτιν είχαν ενταθεί και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν ο Ρώσος ηγέτης πιάστηκε από ανοιχτό μικρόφωνο να συνομιλεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, για τις «προοπτικές αθανασίας» μέσω μεταμοσχεύσεων οργάνων και βιοτεχνολογίας – μια δήλωση που προκάλεσε τότε ποικίλα σχόλια για τη φυσική του κατάσταση.