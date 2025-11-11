Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του – Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν νέο κύμα εικασιών

Enikos Newsroom

διεθνή

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του – Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν νέο κύμα εικασιών
Φωτογραφία: Reuters

Οι φήμες γύρω από την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν αναζωπυρώθηκαν εκ νέου, έπειτα από την εμφάνιση του Ρώσου ηγέτη σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, όπου το δεξί του χέρι φαινόταν πρησμένο, προκαλώντας έντονη ανησυχία και νέο κύμα διαδικτυακών εικασιών.

Ο 73χρονος Πούτιν, του οποίου το δεξί χέρι έχει στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο φημολογίας σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, εθεάθη να το σφίγγει με εμφανή δυσφορία κατά τη διάρκεια εκδήλωσης όπου απηύθυνε ομιλία σε υποστηρικτές του, αναφέρει η New York Post.

Οι εικόνες αυτές πυροδότησαν νέο γύρο σχολίων ότι ο Ρώσος ηγέτης μπορεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, με διαδικτυακούς σχολιαστές να εικάζουν πως πάσχει από ασθένειες που κυμαίνονται από Πάρκινσον έως καρκίνο.

«Κάτι δεν πάει καλά με τα χέρια του Πούτιν», δήλωσε ο Άντον Γερασένκο, πρώην σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, μιλώντας στο East2West.  «Πέρα από το γεγονός ότι είναι καλυμμένα με αίμα μέχρι τους αγκώνες, οι φλέβες του προεξέχουν επίσης», πρόσθεσε, εξαπολύοντας αιχμές για τη συνεχιζόμενη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.

Πολλοί Ουκρανοί έσπευσαν να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή συζήτηση, με τον δημοσιογράφο και σχολιαστή Ντμίτρο Γκόρντον να δηλώνει στο ίδιο μέσο πως τα χέρια του Πούτιν φαίνονταν «πρησμένα και καταπονημένα, με έντονα διογκωμένες φλέβες στο ένα χέρι».

Τα χέρια του Ρώσου Προέδρου είχαν βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της προσοχής κατά το πρώτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία, όταν σε στρατιωτική επίσκεψη είχε εντοπιστεί ένα μαύρο σημάδι, ενώ άλλες φωτογραφίες φέρονταν να δείχνουν ίχνη από ενδοφλέβιες ενέσεις.

Παράλληλα, σε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις του έχει παρατηρηθεί να κρατάει σφιχτά τραπέζια ενώ μιλά, με τα χέρια του να τρέμουν, κάτι που πολλοί θεωρούν επιπλέον ένδειξη της νόσου Πάρκινσον.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει καμία από τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με την υγεία του Ρώσου Προέδρου.

Οι εικασίες για την κατάσταση της υγείας του Πούτιν είχαν ενταθεί και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν ο Ρώσος ηγέτης πιάστηκε από ανοιχτό μικρόφωνο να συνομιλεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, για τις «προοπτικές αθανασίας» μέσω μεταμοσχεύσεων οργάνων και βιοτεχνολογίας – μια δήλωση που προκάλεσε τότε ποικίλα σχόλια για τη φυσική του κατάσταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι θα πάθει η καρδιά σας αν τρώτε συχνά ξηρούς καρπούς;

33χρονη έγραψε το κινητό της σε πλακάτ στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης για να βρει ταίρι – Είχε αποτελέσματα;

Ρύθμιση για σύνταξη με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ: Ανατροπή με το όριο άνω των 30.000 ευρώ

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Ελλάδας – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ «από τι φτιάχνονται τα hot dog»; – Ήρθε η ώρα να το μάθετε – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα που ψαρεύει σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Μόσχα: Κατάσκοποι από Ουκρανία και Βρετανία φέρονται να σχεδίαζαν την κλοπή μαχητικού MiG-31 – Πρότειναν 3 εκατ. δολάρια σε Ρώσο πιλότο

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο Ουκρανών και...
09:15 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο για νέα υπηρεσία πληροφοριών με αξιωματούχους από όλη την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να οργανώνει μια νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την πρόεδρό τη...
09:10 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Προσποιήθηκε ότι κουτσαίνει για να ληστέψει τράπεζα – Πήρε τα λεφτά και το έβαλε στα πόδια… τρέχοντας

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να θυμίζει σκηνή από κινηματογραφική κωμωδία δράσης σημειώθηκε...
07:52 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Γερουσία βάζει τέλος στο μακροβιότερο shutdown – Η οργή των Δημοκρατικών και η αρχή μιας νέας πολιτικής κόντρας για την υγεία

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε το βράδυ της Δευτέρας ένα νομοσχέδιο που ανοίγει εκ νέου την ομοσπ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα