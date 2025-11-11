Βορίζια: Το βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να οδηγήσει στα όπλα του μακελειού – Τα σενάρια που εξετάζονται

Σε δύο άξονες συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για το μακελειό στα Βορίζια με τις αρχές να ερευνούν πλέον τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επίθεση, πού βρίσκονται τα όπλα της συμπλοκής και ποιος έδωσε την εντολή για τη βόμβα.

Συνολικά ανέρχονται σε επτά πλέον οι προφυλακιστέοι – πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

«Θα πρέπει οπωσδήποτε για να διασαφηνιστεί κάθε λεπτομέρεια να παραδοθούν και από τις δύο πλευρές τα όπλα», επισημαίνει και ο συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επικρατέστερη εκδοχή είναι ο 39χρονος να δέχθηκε τα φονικά πυρά από τρία διαφορετικά όπλα, μεταξύ αυτών Καλάσνικοφ, ενώ το αυτοκίνητό του φέρεται να χτυπήθηκε και από καραμπίνα.

Τα όπλα εικάζεται ότι κρύφτηκαν είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ε.Φ. την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μία μόλις ημέρα πριν από το μακελειό.

Η στιγμή της επίθεσης σε αστυνομικούς

Στις 30 Ιουνίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει να πραγματοποιήσουν έρευνα σε ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη, για τον εντοπισμό κλεμμένων ζώων που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχαν πάρει μέλη της οικογένειας Καργιάκη. Η δικογραφία που στη συνέχεια Σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων, φαίνεται πως όξυνε περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Οι δύο εμπλεκόμενοι από την άλλη οικογένεια, ο 43χρονος και ο 48χρονος που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δείχνει τον 43χρονο και τον 48χρονο συνεργό του να επιβαίνουν σε άλλο αγροτικό όχημα, με το οποίο παραλαμβάνουν τον 39χρονο συγγενή τους για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στο συγκεκριμένο όχημα ενδέχεται να βρισκόταν μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό περιστατικό.