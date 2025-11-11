Οι αθλητικές μεταδόσεις 11/11/2025

Το ματς Παρί – Παναθηναϊκός για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/11/2025):

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 Novasports 4HD Άρης – Μπαχτσεσεχίρ Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Οστάνδη FIBA Basketball Champions League

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Μονακό Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

22:00 Novasports Prime Παρί – Παναθηναϊκός Euroleague

22:00 Mega News Λυών – Βόλφσμπουργκ UEFA Women’s Champions League

