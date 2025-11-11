Ινδία: Η έρευνα για την έκρηξη στο Νέο Δελχί διενεργείται βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας

Ινδία: Η έρευνα για την έκρηξη στο Νέο Δελχί διενεργείται βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας

Η ινδική αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη θανατηφόρα έκρηξη που σημειώθηκε στο Νέο Δελχί, ενεργοποιώντας τη νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν σήμερα τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.

Η έκρηξη συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, σε μικρή απόσταση από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πλέον εμβληματικά σημεία της ινδικής πρωτεύουσας. Από το συμβάν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι είκοσι.

Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό στην αυστηρά φρουρούμενη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, όπου κατοικούν περισσότερα από 30 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα αίτια και τους υπεύθυνους της επίθεσης.

