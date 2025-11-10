Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί – Δείτε βίντεο

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας της Ινδίας, μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, με αναφορές να μιλούν για τουλάχιστον έναν νεκρό.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Δείτε βίντεο:

🚨🇮🇳 BREAKING: MASSIVE BOMB BLAST reported near Red Fort (Lal Qila), New Delhi, India. – Unclear whether it’s a false flag operation or an act by anti-India groups! pic.twitter.com/lzHpAN7IZ0 — Zard si Gana (@ZardSi) November 10, 2025