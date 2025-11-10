Νικολά Σαρκοζί: Αποφυλακίστηκε ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολά Σαρκοζί
πηγή: ΖΟΥΛΙΕΝ ΝΤΕ ΡΟΖΑ / Γαλλικό Πρακτορείο

Το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Νικολά Σαρκοζί έφυγε από την φυλακή στο Παρίσι, όπου ήταν κρατούμενος έως σήμερα, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Το Εφετείο του Παρισιού αποφάσισε σήμερα την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Το Εφετείο ανακοίνωσε ότι μετά την αποφυλάκιση του ο Νικολά Σαρκοζί θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση διευκρινίζοντας ότι θα υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά και η απαγόρευση των συναντήσεων του με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες της δίκης.

Επίσης το Εφετείο αποφάσισε να απαγορεύσει εφεξής οποιαδήποτε συνάντηση του Νικόλα Σαρκοζί με τον Γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος επισκέφθηκε τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή κατά την διάρκεια του εγκλεισμού του.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το Εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι δεν περίμενε να γνωρίσει την φυλακή στα 70 του χρόνια και ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

