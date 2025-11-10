Γέννησε η γυναίκα που εγκλωβίστηκε στον αυτοκινητόδρομο λόγω κακοκαιρίας και μεταφέρθηκε με περιπολικό στην Τρίπολη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μίας εγκύου από την Καλαμάτα, η οποία κατευθυνόταν στο Νοσοκομείο Άργους για να γεννήσει, αλλά εγκλωβίστηκε στον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτας-Τρίπολης-Κορίνθου, που έκλεισε λόγω της πρωινής κακοκαιρίας.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης έσπασε παρακείμενο ρέμα και ο δρόμος πλημμύρισε, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί και στα δύο ρεύματα και να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tharrosnews.gr, μέσα σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν και μια ετοιμόγεννη γυναίκα που ταξίδευε για το Άργος.

Άμεσα περιπολικό παρέλαβε την έγκυο με τον σύζυγό της και τους μετέφερε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι.

Αστυνομικοί επισκέφτηκαν την μητέρα και της ευχήθηκαν.

