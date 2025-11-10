Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου

Ένα επικίνδυνο συμβάν έλαβε χώρα νωρίτερα το πρωί (10/11) σε πολυσύχναστο σημείο της Πάτρας, αφού κατέρρευσε τμήμα της οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό πεζοδρόμιο της οδού Κορίνθου, κοντά στην παλιά Νομαρχία και όπως φαίνεται, από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμό κάποιου περαστικού.

Οι πεζοί διέρχονται πλέον αναγκαστικά από το οδόστρωμα ή το απέναντι πεζοδρόμιο, αφού το συγκεκριμένο σημείο έχει αποκλειστεί με κορδέλες από την αστυνομία.

Έως αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το πότε θα αποκατασταθούν οι ζημιές, ώστε να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία το πεζοδρόμιο, αφού το κτίριο χρειάζεται γενικότερη επισκευή για να θεωρηθεί ασφαλές.