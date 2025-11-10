Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου

testuser

κοινωνία

Πάτρα

Ένα επικίνδυνο συμβάν έλαβε χώρα νωρίτερα το πρωί (10/11) σε πολυσύχναστο σημείο της Πάτρας, αφού κατέρρευσε τμήμα της οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό πεζοδρόμιο της οδού Κορίνθου, κοντά στην παλιά Νομαρχία και όπως φαίνεται, από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμό κάποιου περαστικού.

Οι πεζοί διέρχονται πλέον αναγκαστικά από το οδόστρωμα ή το απέναντι πεζοδρόμιο, αφού το συγκεκριμένο σημείο έχει αποκλειστεί με κορδέλες από την αστυνομία.

Έως αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το πότε θα αποκατασταθούν οι ζημιές, ώστε να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία το πεζοδρόμιο, αφού το κτίριο χρειάζεται γενικότερη επισκευή για να θεωρηθεί ασφαλές.

16:34 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Τσατραφύλλιας: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία – Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις» – Δείτε χάρτες

Πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας προκάλεσε η κακοκαιρία που επελαύνει από το Σα...
16:06 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Γέννησε η γυναίκα που εγκλωβίστηκε στον αυτοκινητόδρομο λόγω κακοκαιρίας και μεταφέρθηκε με περιπολικό στην Τρίπολη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μίας εγκύου από την Καλαμάτα, η οποία κατευθυνόταν στο Νοσοκομεί...
15:55 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Αττική: Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης – 4 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση,...
15:33 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι – Τα «πακέτα μακαρόνια», το «κεράκι» και η «γλάστρα»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη κα...
