Ραγδαίες αλλαγές στην τηλεόραση το 2026

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ενιαία πλατφόρμα των Mega, ANT1, Alpha και Star, ενώ το Netflix Greece αναμένεται να βάλει και διαφημίσεις, σύμφωνα με την Reallife.

H τηλεόραση όπως τη γνωρίζαμε αναμένεται να αλλάξει ραγδαία μέσα στο 2026, με τα ελεύθερα κανάλια να συνασπίζονται σε μια νέα κοινή προσπάθεια, ενώ το Netflix ετοιμάζεται να βάλει διαφημίσεις. Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια παραφιλολογίας και φημών, η περιβόητη κοινή streaming πλατφόρμα των τεσσάρων μεγάλων πανελλαδικών καναλιών φέρεται να «κλειδώνει» και να μπαίνει προσεχώς σε τροχιά υλοποίησης. Τα κανάλια που ενώνουν δυνάμεις και ετοιμάζονται να «χτυπήσουν» από κοινού με μία πλατφόρμα στα πρότυπα του Netflix είναι το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star.

Η κοινή πλατφόρμα θα προσφέρει το περιεχόμενο των ελεύθερων καναλιών για on demand θέαση σε ενιαίο περιβάλλον, ενώ θα περιλαμβάνει και επιπλέον περιεχόμενο και ξεχωριστά κανάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ενιαίο περιβάλλον της πλατφόρμας των Mega, ANT1, Alpha και Star θα προσφέρονται για θέαση επιπλέον έως και τριάντα κανάλια με παιδικό, αθλητικό, ακόμα και θρησκευτικό περιεχόμενο, ενώ στα σχέδια είναι να ενταχθούν στην πλατφόρμα ακόμα και ατομικά κανάλια δημοσιογράφων από το YouTube.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των τεσσάρων καναλιών είναι η κοινή πλατφόρμα να βγει στον αέρα το καλοκαίρι του 2026. Η ανάγκη να προχωρήσει άμεσα το σχέδιο χωρίς άλλες καθυστερήσεις γίνεται όλο και πιο επείγουσα και ο χρόνος ήδη μετρά αντίστροφα. Η μείωση των διαφημιστικών εσόδων της τηλεόρασης για το τρέχον έτος αλλά και τα «επιθετικά» σχέδια του Netflix αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες επίσπευσης της κοινής πλατφόρμας των ελεύθερων καναλιών.

Μέσα στο προσεχές εξάμηνο ενδέχεται το Netflix Greece να μπει στη διαφήμιση επιφέροντας νέο πλήγμα στη free-to-air τηλεόραση. Ο αμερικανικός κολοσσός ήδη έχει εισαγάγει σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο δύο συστήματα χρέωσης των συνδρομητών: τη φουλ συνδρομή που εξασφαλίζει ad-free περιβάλλον, αλλά και ένα υβριδικό πακέτο συνδρομής με σημαντικά μειωμένο κόστος που περιλαμβάνει, ωστόσο, και διαφημίσεις. Το μοντέλο αυτό αναμένεται να εφαρμοστεί προσεχώς και στη χώρα μας, ενώ υψηλόβαθμα στελέχη της τηλεοπτικής αγοράς εκφράζουν ανησυχίες ότι η ενεργοποίηση του εγχώριου Netflix στη διαφήμιση αναμένεται μέσα στο 2026. Στην περίπτωση αυτή, η διεθνής πλατφόρμα εκτός από τηλεθεατές θα κόψει και έσοδα από τη διαφημιστική πίτα της ελεύθερης τηλεόρασης, καθιστώντας ακόμα πιο επείγουσα την ανάγκη δημιουργίας της κοινής πλατφόρμας των Mega, ANT1, Alpha και Star.