Γαλλία: Δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αναμένεται να αποφυλακιστεί μέσα στις επόμενες ώρες, μετά την απόφαση του Εφετείου του Παρισιού να κάνει δεκτό το αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Ήδη, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή Σαντέ, με φωτορεπόρτερ να καταγράφουν δεκάδες μοτοσικλετιστές ειδικής αστυνομικής μονάδας να προετοιμάζονται για να συνοδεύσουν την αυτοκινητοπομπή του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας προς την κατοικία του, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το AFP, οι ακριβείς ημερομηνίες της δίκης, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στα μέσα Μαρτίου, θα ανακοινωθούν επισήμως στους δικηγόρους του τις επόμενες ημέρες.

Το δικαστήριο, όπως αναμενόταν, απαγόρευσε στον Νικολά Σαρκοζί να ταξιδέψει εκτός χώρας και να διατηρήσει επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος τον επισκέφθηκε πρόσφατα στη φυλακή. Εξάλλου, οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στήριζαν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε νωρίτερα ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ.

Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουί, έγραψε στο X «Ζήτω η ελευθερία» με μια φωτογραφία του πατέρου του και του ίδιου ως μικρού παιδιού.



Οι υποστηρικτές του Σαρκοζί που έχουν συγκεντρωθεί σήμερα έξω από το σπίτι του είναι ελάχιστοι, συγκριτικά με τον ενθουσιασμό που επικρατούσε την ημέρα της φυλάκισής του. Αντιθέτως, γύρω από την κατοικία του έχει συγκεντρωθεί πλήθος δημοσιογράφων, οι οποίοι κρατούνται σε απόσταση από τις αστυνομικές δυνάμεις, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο συνήγορος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, που βρισκόταν δίπλα του στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της φυλακής, δήλωσε πως «η απομόνωση ήταν πολύ δύσκολη γι’ αυτόν». Πρόσθεσε πως «είναι ένας δυνατός, ανθεκτικός και θαρραλέος άνθρωπος, αλλά αυτή η κράτηση του προκάλεσε μεγάλη οδύνη».

Ο έτερος δικηγόρος του, Κριστόφ Ινγκρέν, ο οποίος τον επισκεπτόταν καθημερινά, υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Σαρκοζί θα είναι πιο ασφαλής εκτός φυλακής παρά μέσα σε αυτήν.

«Έχει δεχθεί απειλές θανάτου, έχει ακούσει ουρλιαχτά τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ο πρώην Πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι συνεχίζει τον αγώνα του «για να επικρατήσει η αλήθεια».

Ο Σαρκοζί κρατείτο σε καθεστώς απομόνωσης για λόγους ασφαλείας, σε ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων. Σε διπλανό κελί διέμεναν δύο φύλακες, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του.

Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό Le Point, ο πρώην Πρόεδρος κατανάλωνε μόνο γιαούρτι κατά τη διάρκεια της κράτησής του, καθώς φοβόταν ότι το φαγητό του θα μπορούσε να ήταν δηλητηριασμένο. Παρότι του προσφέρθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε να μαγειρεύει μόνος του, εκείνος αρνήθηκε, όπως αναφέρει το περιοδικό επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Με πληροφορίες: Le Parisien, Guardian, BFMTV