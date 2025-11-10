Σαρκοζί: Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκισή του με βραχιολάκι – Η φυλακή είναι «πολύ σκληρή» και «εξουθενωτική», λέει ο ίδιος

Φωτογραφία: AP

Η εισαγγελία ζήτησε σήμερα την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, στη διάρκεια ακροαματικής συνεδρίασης ενώπιον του εφετείου του Παρισιού.

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Ο ίδιος ο πρώην Πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι συνεχίζει τον αγώνα του «για να επικρατήσει η αλήθεια».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

Σύμφωνα με το Reuters, εάν το δικαστήριο συμφωνήσει στην αποφυλάκισή του, ο Σαρκοζί ενδέχεται να υποχρεωθεί να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης, να καταθέσει χρηματική εγγύηση ή να παρουσιάζεται τακτικά στις αρχές.

Η απόφαση θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αύριο η χώρα εορτάζει την Ημέρα Ανακωχής, τερματίζοντας τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που θα επιτρέψει την ταχεία υλοποίηση της απόφασης.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian, Le Parisien, Reuters

