Ινδονησία: 8χρονη ποδοπατήθηκε από άγριο ελέφαντα – Προσπάθησε να διαφύγει αλλά γλίστρησε και της συνέθλιψε το κρανίο

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου ένας άγριος ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα 8χρονο κορίτσι, αφού απομακρύνθηκε από ένα κοπάδι και επιτέθηκε σε οικογένεια που προσπαθούσε να διαφύγει.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην επαρχία Ριάου, ενώ οι αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι ολέθριες επαφές ανθρώπων και ελεφάντων στην περιοχή έχουν γίνει όλο και πιο συχνές τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, το μικρό κοριτσάκι, ονόματι Citra, βρισκόταν στο σπίτι της με την οικογένειά της στην περιοχή West Rumbai όταν ο πατέρας της, Sardo Purba, άκουσε δυνατούς θορύβους έξω.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του West Rumbai, Said Khairul Iman, ο πατέρας «αντιλήφθηκε την παρουσία των ζώων όταν άκουσε θορύβους και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδε τρεις τεράστιους ελέφαντες λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι».

Φοβούμενος ότι οι ελέφαντες θα γκρεμίσουν τη μικρή και εύθραυστη κατασκευή, ο Purba μάζεψε τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους και προσπάθησαν να φύγουν από την πίσω πόρτα.

Ωστόσο, μέσα στον πανικό, η Citra γλίστρησε και έπεσε μπροστά στον ελέφαντα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, την ποδοπάτησε, προκαλώντας θανατηφόρα κατάγματα στο κρανίο της.

Η μικρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της τρεις ημέρες αργότερα. Οι αρχές δήλωσαν ότι εκείνη τη στιγμή οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα ζώα από τις κατοικημένες περιοχές.

Ο Zulhusni Syukri, διευθυντής του Ιδρύματος Rimba Satwa, το οποίο τοποθετεί κολάρα GPS σε άγριους ελέφαντες της περιοχής, δήλωσε πως «οι άνθρωποι φέρουν εν μέρει την ευθύνη για αυτά τα περιστατικά».

Όπως εξήγησε, «η απώλεια φυσικού βιότοπου εξαιτίας της αποψίλωσης των δασών έχει αναγκάσει τους ελέφαντες να πλησιάζουν τους ανθρώπους αναζητώντας τροφή». Αυτή η εγγύτητα, πρόσθεσε, «έχει απειλήσει την επιβίωσή τους, κάνοντάς τους πιο φοβισμένους και ευερέθιστους».

Μιλώντας στην εφημερίδα China Morning Post, ο Syukri τόνισε: «Αυτά τα περιστατικά προέρχονται από το τραύμα που οι ελέφαντες έχουν υποστεί εδώ και δεκαετίες στη Ριάου, εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης, όπως το ότι τους διώχνουν από τα χωριά, τους παγιδεύουν ή τους τρομάζουν με πυροτεχνήματα. Αυτό το τραύμα έχει αλλάξει τη συμπεριφορά τους και τους έχει κάνει πιο επιθετικούς».

Μετά τον θάνατο της μικρής, ο Οργανισμός Διατήρησης Φυσικών Πόρων της Ριάου (BKSDA) ανακοίνωσε ότι έχει «συντονιστεί με την αστυνομία και τις τοπικές αρχές». Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να μην «ενεργούν επιθετικά» ή «προκλητικά» απέναντι στους ελέφαντες. «Αντιλαμβανόμαστε τον φόβο και το σοκ της κοινότητας, αλλά οι επιθετικές ενέργειες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση», ανέφερε.

Ο Syukri προειδοποίησε ότι «συνήθως οι ελέφαντες απομακρύνονται όταν συναντούν ανθρώπους, αλλά αν αισθανθούν απειλή, τότε αντιδρούν με επιθετικότητα».

Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του ότι μετά την τραγωδία, «οι κάτοικοι ενδέχεται να εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον των ελεφάντων, κάτι που θα κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα».