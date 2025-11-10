Φιλιππίνες: Οι αρχές αποτιμούν τις ζημιές μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ – Κατευθύνεται στην Ταϊβάν

Φιλιππίνες: Οι αρχές αποτιμούν τις ζημιές μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ – Κατευθύνεται στην Ταϊβάν
Φωτογραφία: Reuters

Οι αρχές των Φιλιππίνων αποτιμούν σήμερα τις ζημιές μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, ο οποίος άφησε πίσω τους τέσσερις νεκρούς και ανάγκασε περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους προτού συνεχίσει την πορεία του προς την Ταϊβάν.

«Πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές και κάποιοι από τους κεντρικούς μας δρόμους είναι απροσπέλαστοι λόγω των κατολισθήσεων», δήλωσε ο Τζόφρι Παρόσα, διασώστης από την πόλη Ντιπακουλάο, στις βορειοανατολικές Φιλιππίνες, όπου ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη μόλις σήμερα το πρωί. «Δεν καταφέραμε να κινητοποιηθούμε χθες το βράδυ διότι οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες και η στάθμη του νερού υψηλή», εξήγησε.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ έφτασε χθες Κυριακή το βράδυ στις ανατολικές ακτές των Φιλιππίνων ως «υπερτυφώνας» και έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, λίγες ημέρες αφού ο τυφώνας Καλμάγκι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 224 ανθρώπων στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Τα περισσότερα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες παρέμειναν σήμερα κλειστά στο κεντρικό νησί Λουσόν, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μανίλας, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Κατολίσθηση καταπλάκωσε σπίτι στην πόλη Καγιάπα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο παιδιά, δήλωσε αξιωματούχος της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Εξάλλου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πνιγμό και πτώση συντριμμιών, ενώ από τις κατολισθήσεις έχουν αποκοπεί τουλάχιστον τέσσερις πόλεις στην επαρχία Αουρόρα.

1,4 εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπισμένοι

Ο τυφώνας, πλέον αποδυναμωμένος με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 130 με 160 χιλιόμετρα την ώρα, κατευθύνεται στην Ταϊβάν, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Στην Ταϊβάν αναμένονται περισσότερα από 350 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σταν Τσανγκ.

Σχεδόν 5.000 άνθρωποι θα απομακρυνθούν από τις εστίες τους στην κομητεία Χουαλιέν, επεσήμανε τοπικός αξιωματούχος. Πρόκειται για τους κατοίκους κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά σε φράγμα το οποίο είχε υποχωρήσει από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που είχε προκαλέσει ο υπερτυφώνας Ραγκάσα τον Σεπτέμβριο.

Στο μεταξύ στις Φιλιππίνες, στην επαρχία Καγκαγιάν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Ρουέλι Ραπσίνγκ δήλωσε ότι ξαφνική πλημμύρα στην γειτονική επαρχία Απαγιάο προκάλεσε την υπερχείλιση του ποταμού Τσίκο, αναγκάζοντας τους κατοίκους της περιοχής να αναζητήσουν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους.

«Περίπου στις 6 το πρωί ενημερωθήκαμε ότι (…) κάποιοι άνθρωποι βρίσκονταν ήδη στις στέγες των σπιτιών τους», επεσήμανε. Οι περισσότεροι έχουν διασωθεί, όμως βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαίωσε το AFP, δείχνει ότι κάποιοι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι από τα νερά.

Παράλληλα περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά την υπερχείλιση του ποταμού Καγκαγιάν που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η μικρή πόλη Τουγκουεγκαράο.

Συνολικά στις Φιλιππίνες 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους ενόψει του τυφώνα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική απορρύθμιση που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο θανατηφόρα και πιο καταστροφικά. Οι πιο ζεστοί ωκεανοί κάνουν τους τυφώνες να ενισχύονται πιο γρήγορα, ενώ την ίδια ώρα οι πιο υψηλές θερμοκρασίες κάνουν την ατμόσφαιρα πιο υγρή και κατά συνέπεια προκαλούν ισχυρότερες βροχοπτώσεις.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ είναι η 21η καταιγίδα που πλήττει τις Φιλιππίνες φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

