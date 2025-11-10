Ρωσία: Η 18χρονη μουσικός του δρόμου που τραγουδά κατά του Κρεμλίνου συνελήφθη ξανά μόλις αποφυλακίστηκε

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Η 18χρονη μουσικός του δρόμου που τραγουδά κατά του Κρεμλίνου συνελήφθη ξανά μόλις αποφυλακίστηκε
Φωτογραφία: SOTAvision

Η αστυνομία στην Αγία Πετρούπολη έθεσε υπό κράτηση καθώς εξέρχετο από τη φυλακή την Ντιάνα Λογκινόβα, την έφηβη μουσικό δρόμου, η οποία έχει ήδη φυλακιστεί δύο φορές για λίγες ημέρες επειδή ερμήνευε τραγούδια κατά του Κρεμλίνου, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης και ισχυρίστηκαν υποστηρικτές της.

Η 18χρονη Λογκινόβα, τραγουδίστρια στο μουσικό συγκρότημα Stoptime, συνελήφθη για πρώτη φορά μαζί με άλλα μέλη του συγκροτήματος τον περασμένο μήνα και φυλακίστηκε για 13 ημέρες για αδίκημα περί διατάραξης της δημόσιας τάξης επειδή ερμήνευσε ένα απαγορευμένο τραγούδι, το «Swan Lake Cooperative», του εξόριστου Ρώσου ράπερ και πολέμιου του Κρεμλίνου, Noize MC, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Το τραγούδι αυτό της προκάλεσε προβλήματα επειδή το διάσημο μπαλέτο του Πιοτρ Τσαϊκόφσκι θεωρείται σύμβολο πολιτικής αλλαγής από ορισμένους στη Ρωσία που θυμούνται ότι είχε προβληθεί στην κρατική τηλεόραση μετά τον θάνατο σοβιετικών ηγετών και στη διάρκεια του πραξικοπήματος το 1991 κατά του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, του τελευταίου Σοβιετικού ηγέτη.

Πρόστιμο για δυσφήμηση του στρατού, φυλάκιση για ήσσονος σημασίας χουλιγκανισμό

Η ερμηνεία της ενός άλλου τραγουδιού, το οποίο επίσης απεχθάνονται οι αρχές -το «You Are a Soldier» (Είσαι Στρατιώτης) της τραγουδίστριας Μονετότσκα, που όπως και ο Noize MC, έχει εγκαταλείψει τη χώρα και έχει χαρακτηριστεί «ξένη πράκτορας»- της προκάλεσε περαιτέρω προβλήματα και εξαιτίας του της επιβλήθηκε πρόστιμο 369 δολαρίων για δυσφήμιση του στρατού.

Δικαστήριο της επέβαλε στη συνέχεια ποινή φυλάκισης 13 ημερών για ήσσονος σημασίας χουλιγκανισμό που συνδέεται με την εμφάνισή της κοντά σε σταθμό του μετρό στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης τον περασμένο μήνα.


Οι ρωσικές Αρχές έχουν καταστείλει τις επικριτικές φωνές έπειτα από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 με το αιτιολογικό ότι η κοινωνία πρέπει να είναι όσο πιο ενωμένη γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, η χώρα έχει εμπλακεί σε έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπου με τη Δύση.

Η Λογκινόβα επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερη σήμερα, αλλά αντίθετα μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα της κεντρικής Αγίας Πετρούπολης όπου σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, που επικαλέστηκε πηγή των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αναμένεται να της απαγγελθεί κατηγορία για άλλο αδίκημα για διατάραξη της δημόσιας τάξης για το οποίο μπορεί να της επιβληθεί εκ νέου ολιγοήμερη ποινή φυλάκισης.

Ξεχωριστά, δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι η Λογκινόβα αντιμετωπίζει περισσότερες κατηγορίες για δυσφήμιση του στρατού.


Η Λογκινόβα, μια φοιτήτρια μουσικής που εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Ναόκο», είπε τον περασμένο μήνα στους δημοσιογράφους ότι η δύναμη της μουσικής είναι σημαντική όπως αποδεικνύεται από αυτά που της συμβαίνουν αλλά δεν έκανε κάποια συγκεκριμένη πολιτική δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:43 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

