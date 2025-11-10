Ρωσία: Crypto-εκατομμυριούχος σκοτώθηκε σε τροχαίο – Η Λαμποργκίνι του ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένας 36χρονος Ρώσος εκατομμυριούχος, μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων, σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η πολυτελής Lamborghini του τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού ανετράπη σε σε αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Molzhaninovo, αφήνοντας πίσω του ένα σκηνικό με καμένα συντρίμμια, χαρτονομίσματα σκορπισμένα στον δρόμο και ακόμη έναν νεκρό.

Moscow, Russia ❗

🔥💨 Famous crypto businessman Alexey Dolgikh died in an accident on the International Highway in Moscow. According to preliminary data, a Lamborghini Urus crashed into a pole and caught fire at night. There were four people in the car, two died. Two others… pic.twitter.com/It4DObxoR0 — LX (@LXSummer1) November 9, 2025



Ο 36χρονος Alexei Dolgikh, οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητό του, αξίας 374.000 ευρώ, μαζί με τρεις φίλους του όταν, σύμφωνα με την Κρατική Επιθεώρηση Κυκλοφορίας, έχασε τον έλεγχο κι έπεσε με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα πάνω σε προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Το όχημα ανετράπη και προσγειώθηκε ανάποδα στο οδόστρωμα γύρω στη 1:30 π.μ., πριν τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από μια εκκωφαντική έκρηξη.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, μέρη του οχήματος εκτοξεύτηκαν παντού, ενώ δεσμίδες χαρτονομισμάτων σκορπίστηκαν σε όλο το μήκος της λεωφόρου.

Ο ίδιος ο Dolgikh και ένας από τους συνεπιβάτες του, ο Ivan Solovyov, βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες, ο 21χρονος Nikita Tezikov και ο 22χρονος Kirill Mochalov, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με κρίσιμα τραύματα, αλλά επέζησαν «ως εκ θαύματος».

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Dolgikh είχε αποκτήσει τη Lamborghini του μόλις πριν από 15 μήνες, αλλά από τότε είχε συγκεντρώσει συνολικά 586 παραβάσεις – οι περισσότερες για υπερβολική ταχύτητα.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι τους τελευταίους μήνες είχε τεθεί στη «μαύρη λίστα» ρωσικών τραπεζών «λόγω υποψιών για ξέπλυμα χρήματος».