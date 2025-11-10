Αθήνα: Από τόπος προσευχής, σε τόπο… συναλλαγών – Όταν ο 46χρονος ρασοφόρος ζητούσε βοήθεια για την κατασκευή ιερού ναού που χρησιμοποίησε ως καβάτζα ναρκωτικών

Ήταν εν μέσω καραντίνας, το 2020, όταν ο 46χρονος ρασοφόρος, αυτοαποκαλούμενος ως «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών», είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στα social media και ουσιαστικά ζητούσε βοήθεια, προκειμένου να φτιάξει τον πρώτο ναό του Αγίου προστάτη των καρκινοπαθών. Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι πως, πέντε χρόνια αργότερα, ο συγκεκριμένος χώρος, από τόπος προσευχής, μετατράπηκε σε τόπο… συναλλαγών, αφού ο ναός που ανεγέρθηκε «εις το όνομα του Θεού», φέρεται πως τελικά αξιοποιήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών, που μόνο ιερό χαρακτήρα δεν έχουν.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 46χρονος ρασοφόρος αποθήκευε και έκρυβε τα ναρκωτικά στον αυτοσχέδιο ναό, που κάποτε ήταν αποθήκη του ΟΣΕ. Ο ίδιος, είναι ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες για το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική.

Ο 46χρονος συνελήφθη μέσα στον χώρο λατρείας επί της οδού Λιοσίων, το πρωί της περασμένης Παρασκευής (07/11), ύστερα από επιχείρηση κλιμακίου της Δίωξης Ναρκωτικών. Σε χρηματοκιβώτιο εντός του χώρου λατρείας, όπου έκρυβε σε προγενέστερο χρόνο ναρκωτικά, οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο χάπια.

Όταν ο ρασοφόρος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φέρεται να ομολόγησε ότι αποθήκευε κοκαΐνη και χασίς εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια τα διακινούσε σε χρήστες. Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έκανε και ο ίδιος χρήση ναρκωτικών, που του έδινε η αρχηγός του κυκλώματος, ενώ ανέφερε πως έβγαζε και αρκετά χρήματα από τη διακίνηση.

Μία όαση… προσευχής

Στις 19 Νοεμβρίου του 2020, ο 46χρονος ρασοφόρος δημοσίευε ένα βίντεο σε κανάλι στο Youtube, μέσω του οποίου παρουσίαζε την πρώην αποθήκη του ΟΣΕ, και ανέφερε πως ο συγκεκριμένος χώρος θα στεγάσει την «αδελφότητα του Αγίου Παρθενίου». «Αυτός εδώ ο χώρος μέσα στο κέντρο της Αθήνας, ευελπιστούμε να γίνει μία όαση προσευχής, ένα κόσμημα για το περιβάλλον, με απόλυτο σεβασμό προς το πράσινο και προς την αρχιτεκτονική του κτιρίου» έλεγε συγκεκριμένα.

Ποιος θα το φανταζόταν, πέντε χρόνια αργότερα, πως θα αποκαλυφθεί ότι ο ιερός ναός, στον οποίο προσέρχονταν πλήθος πιστών για να γαληνέψει η ψυχή τους, φέρεται πως ήταν ταυτόχρονα χώρος όπου γίνονταν ντιλ ναρκωτικών. Η αποκάλυψη αυτή, συγκλόνισε ορισμένους υποστηριχτές του 46χρονου ρασοφόρου, ενώ άλλοι δυσκολεύονται να πιστέψουν πως ο ιερέας εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες.

«Ό,τι φτιάχνουμε είναι με σκοπό το κοινό καλό»

«Είναι πάρα πολύ συγκινητικό για εμένα, γιατί πλέον, έπειτα από πάρα πολλά χρόνια προσπαθειών και αγώνα, βρέθηκε επιτέλους αυτός ο χώρος. Μοιράζομαι τα πάντα μαζί σας, και μοιράζομαι και την αρχή αυτής της κατάστασης, η οποία έχει πάρα πολύ δρόμο, και θέλει πάρα πολλή δουλειά. Σε αυτόν τον αγώνα, σας ζητώ να είστε συνοδοιπόροι, να προχωρήσουμε μαζί, και να απολαύσουμε μαζί όλα τα αγαθά που μπορεί να μας προσφέρει η πίστη μας στον Θεό, η αγάπη μας σε όλο αυτό που κάνουμε».

Σε άλλο σημείο του ίδιου βίντεο, ο 46χρονος αναφέρει ότι μαζί με τους πατέρες και τους αδελφούς, «το σπίτι του Αγίου Παρθενίου», θα φροντίσουν να γίνει ένα κόσμημα στο κέντρο της Αθήνας. «Σας καλώ όλους να συμπορευτούμε σε αυτή την προσπάθεια, να γίνουμε ένα και να είστε σίγουροι ότι ο Θεός και η Παναγία, οι Άγιοι μας και ο Άγιος Παρθένιος, του οποίου το “σπίτι” θα ετοιμάσουμε για πρώτη φορά, θα μας ανταμείψει αναλόγως».

Παράλληλα, ο φερόμενος εμπλεκόμενος σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο ευχαριστούσε όσους τον βοηθούσαν στο “έργο” του, τους ανθρώπους που προσέφεραν τα οικοδομικά υλικά, που είχαν βοηθήσει στο καθάρισμα κήπου κ.α. «Να είστε σίγουροι πως ό,τι φτιάχνουμε, είναι με σκοπό το κοινό καλό».

Σε διαφορετικά βίντεο που αναρτήθηκαν στο ίδιο κανάλι στο Youtube, ο 46χρονος έδειχνε πως οι εργασίες του ιερού ναού προχωρούν και επεσήμανε πως «η βοήθειά σας είναι πολύτιμη, συνέχεια μας στέλνετε υλικά, την αγάπη σας, και προχωράει».

Στις 6 Νοεμβρίου του 2021, σε ανάρτησή του στην σελίδα του στο Facebook, ο 46χρονος ρασοφόρος είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία, μέσω της οποίας συγκρίνει το πώς μία αποθήκη του ΟΣΕ, μετατράπηκε σε έναν ιερό ναό, γράφοντας: «Τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ εστίν». Όσοι το έχουν βιώσει και συνεχίζουν να το βιώνουν, μπορούν και να το μοιραστούν. Γιατί, αλήθεια στο λέω, όλα γίνονται στην ώρα τους, ακόμα και τα θαύματα. Αρκεί εσύ να το πιστέψεις. Ζητήστε και θα λάβετε!».

«Πήγαινε κάνε την δουλειά σου»

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες τα μέλη του κυκλώματος και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό είναι αποκαλυπτική.

Αρχηγός: Τον βρήκες;

Ιερέας: Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Αρχηγός: Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ιερέας: Ναι

Αρχηγός: Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δεν θυμάμαι.

Ιερέας: Εντάξει

Αρχηγός: Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Ιερέας: Περίμενε ναι

Αρχηγός: Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αρχηγός: Βλέπεις;

Ιερέας: Ναι ένα γκρι

Αρχηγός: Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Από την πλευρά της, όπως μεταδόθηκε, η 52χρονη αρχηγός ανέφερε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών ότι τον προσέγγισε και τον έπεισε να συμμετέχει στην διακίνηση κοκαΐνης και χασίς.

Οι… φανουρόπιτες

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν έναντι 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης έναντι 2.500 ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις για να μην γίνονται αντιληπτοί. «Κεράκι» έλεγαν την κοκαΐνη, «καφεδάκι», «χασίς» και «φανουρόπιτα», την ακατέργαστη κάνναβη.