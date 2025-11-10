Έρρικα Πρεζεράκου για τον παλαιοημερολογίτη ιερέα: «Μου ζήτησε χρήματα 2 φορές, έκλαιγε…»

Η Έρρικα Πρεζεράκου περιέγραψε πώς εξαπατήθηκε από τον παλαιοημερολογίτη ρασοφόρο που συνελήφθη για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών. Την εξαπάτησε για να της πάρει 150 ευρώ λέγοντας ότι έχει προβλήματα υγείας η μητέρα του.

Η Έρρικα Πρεζεράκου μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA με την Φαίη Σκορδά υποστήριξε ότι «μου ζήτησε χρήματα πριν από δύο μήνες, την Πέμπτη τελευταία φορά».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο ρασοφόρος «με είχε προσεγγίσει τότε που είχαμε το θέμα με την ανιψιά μου επειδή η εκκλησία του έχει σχέσεις με καρκινοπαθείς».

Περιγράφοντας τι συνέβη την περασμένη Πέμπτη οπότε και επικοινώνησε μαζί της ο συλληφθείς 40χρονος, η Έρρικα Πρεζεράκου είπε ότι «μου έστειλε και μήνυμα. Μίλησα στο τηλέφωνό μαζί του και έκλαιγε οπότε είπα όπως και να έχει, θα του τα δώσω».

«Όταν κάποιος είναι δύσκολα θέλεις να βοηθήσεις. Αν έχεις έναν άνθρωπο που έχει κάνει λειτουργία σε εκκλησία το μυαλό δεν πάει στο κακό» πρόσθεσε η ίδια.

Όπως είπε, μάλιστα, ο ρασοφόρος «κάθε φορά ζητούσε 150 ευρώ, με έπαιρνε αργά τηλέφωνο τύπου 12 το βράδυ. “Την έχω εδώ στην εκκλησία”, μου είπε την Πέμπτη, έκλαιγε. Οπότε λες καλύτερα να έχω κάνει το καλό. Στενοχωρήθηκα, όμως, πάρα πολύ γιατί νιώθω ότι έχε ξεφύγει το θέμα με τις απάτες».

