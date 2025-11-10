Αγγελική Βύζικα: Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατό της

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με βαθιά οδύνη τη συνάδελφο Αγγελική Βύζικα, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών.

Η Αγγελική Βύζικα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964. Αποφοίτησε από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ενώ τα τελευταία χρόνια φοιτούσε στη σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Από το 1985 και για έξι χρόνια, ασχολήθηκε με το ρεπορτάζ αγοράς και μόδας στο περιοδικό «ΣΕΛΙΔΕΣ». Παράλληλα, ήταν υπεύθυνη εξωτερικού ρεπορτάζ της αθλητικής εφημερίδας «ΡΕΚΟΡ» μέχρι την ημέρα αναστολής της έκδοσής της. Το 1991, ξεκίνησε να εργάζεται στην αθλητική εφημερίδα «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» καλύπτοντας το ρεπορτάζ υγρού στίβου, στη συνέχεια, το 1994 στο αθλητικό τμήμα της πολιτικής εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» και το 1998 στον «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ» του Δ. Ρίζου. Συνέχισε με συνεργασίες σε έντυπα, αθλητικά και μη, όπως το «FUN IN ACTION», το «TV SHOWTIME», «POOL BOY». Επιπλέον, δούλεψε στις ιστοσελίδες «onsports.gr», «aquaticsnews.com» και «skygoal.gr».

Από το 2001, εργάστηκε στο τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνίας της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» και κατά τη διάρκεια των Αγώνων συνεργάστηκε με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για την κάλυψη των αθλημάτων υγρού στίβου. Υπήρξε από τα μέλη της δημοσιογραφικής οικογένειας που ήρθαν αντιμέτωποι με την ανεργία, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, την οποία αντιμετώπισε με πείσμα, αξιοπρέπεια και μαχητικότητα. Τη διετία 2009-2010 εργάστηκε στο Γραφείο Τύπου της ΕΡΤ, το 2017 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και τα τελευταία χρόνια επανήλθε πλήρως στον εργασιακό στίβο ως υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες.

Η Αγγελική Βύζικα, ταυτόχρονα με τη δημοσιογραφική της δραστηριότητα, ασχολήθηκε με τα κοινά. Υπήρξε ενεργό μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών, όπου μεταξύ άλλων διετέλεσε μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και μέχρι σήμερα Ταμίας.

Η Αγγελική Βύζικα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή μεταξύ των συναδέλφων της, οι οποίοι θα θυμούνται την ευγένεια του χαρακτήρα της και τη γλυκύτητα του χαμόγελού της. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού της βίου, διακρίθηκε για το ήθος, τη σεμνότητα και την αξιοπρέπειά της.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένειά της και τους οικείους της και αποχαιρετά την άξια συνάδελφο.

Τα στοιχεία της κηδείας της Αγγελικής Βύζικα θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.