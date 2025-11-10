Κακοκαιρία: «Πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί στην Αττική σε 2 ώρες» – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Το μπουρίνι που έπληξε την Αττική το πρωί της Δευτέρας (10/11) προκάλεσε προβλήματα κυρίως στις μετακινήσεις, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, μέσα σε δύο ώρες έπεσαν πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί στην Αττική.

«Πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί έπεσαν σε λιγότερο από 2 ώρες στην Αττική», γράφει συγκεκριμένα ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στα social media.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία. Παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ανανέωση Δευτέρα 10-11-2025 11:00 τοπική ώρα

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια την Δευτέρα

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, την Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11.

Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:

– Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

– Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

– Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

– Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για την Δευτέρα 10/11/2025.