Βορίζια: «Δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς τα τρία αδέλφια» – Τι λέει ο δικηγόρος τους

Αρνούνται κάθε κατηγορία τα τρία αδέλφια από την οικογένεια Φραγκιαδάκη που προφυλακίστηκαν χθες, μετά τη μαραθώνια απολογία τους στην ανακρίτρια, για το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες στα Βορίζια, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, και τα τρία αδέλφια αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Όπως τόνισε ο δικηγόρος τους, Γιώργος Στειακάκης, ισχυρίζονται ότι κατά την διάρκεια των πυροβολισμών δεν βρίσκονταν στο σημείο.

«Δεν ήταν παρόντες στο σημείο όπου ανταλλάχθηκαν οι πυροβολισμοί, πάνω στο δρόμο που περνούσε ο θανών πυροβολώντας. Και οι τρεις εξήγησαν στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα πού ακριβώς βρίσκονταν», ανέφερε μιλώντας στο patris ο κ. Στειακάκης.

«Όπως εξιστόρησαν είχαν φύγει από το σημείο που ήταν η αστυνομία και ο πραγματογνώμονας, εκεί όπου είχε εκραγεί η βόμβα, και είχαν κατέβει στα σπίτια τους. Εκεί δηλαδή που τραυματίστηκαν οι άνθρωποι. Ο ένας βρισκόταν κάτω στο σπίτι του και είδε πως στο δρόμο βρίσκονταν περίπου 10 άτομα, ενώ ο δεύτερος ανέβαινε στο σπίτι του και στο άκουσμα των πυροβολισμών έπεσε κάτω και δεν είδε τι έγινε. Κανείς από τους δύο δεν κρατούσε όπλο και δεν έκανε κάποια χρήση όπλου».

Την ίδια ώρα, ο 19χρονος αδερφός – όπως αναφέρει η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη – δεν βρισκόταν στο σημείο, ενώ έφτασε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

«Να επικρατήσει η ηρεμία»

Ο δικηγόρος των τριών αδελφών, Γιώργος Στειακάκης, έστειλε και ένα μήνυμα σε όλους ζητώντας να επικρατήσει η ηρεμία στο χωριό.

«Πρέπει να επικρατήσει η ηρεμία, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και η τοπική κοινωνία να βάλει νερό στο κρασί της. Να αφήσουν τα μίση και τα πάθη στην άκρη γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που ευτυχώς δεν έχασαν την ζωή τους. Πρέπει να επικρατήσει η ψυχραιμία και το βλέμμα στο μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά.