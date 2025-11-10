Ρωσία: Η ειρηνευτική διαδικασία έχει βαλτώσει, λέει το Κρεμλίνο – Προετοιμάζεται επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία το ταχύτερο δυνατό, όμως οι προσπάθειες για επίλυση έχουν βαλτώσει.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντούσε σε σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε σε συνάντηση με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν την περασμένη Παρασκευή: «Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει στο όχι τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Πεσκόφ, που μιλούσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, επανέλαβε τη θέση του Κρεμλίνου ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει όταν η Ρωσία επιτύχει τους στόχους της και ότι θα προτιμούσε να το κάνει με πολιτικά και διπλωματικά μέσα.

«Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παύση, η κατάσταση έχει βαλτώσει. Έχει βαλτώσει όχι εξαιτίας μας», είπε, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της στην Ευρώπη απορρίπτουν τις κατηγορίες της Μόσχας ότι εμποδίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τις 23 Ιουλίου.

Ο Τραμπ προσπάθησε να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν, όμως το Κρεμλίνο είπε πως μια τέτοια συνάντηση μπορεί να λάβει χώρα μόνο στη Μόσχα – έναν όρο που απορρίπτει ο Ζελένσκι. Έχει πει κατ’ επανάληψη πως δεν πιστεύει ότι ο Πούτιν μιλάει σοβαρά όταν λέει ότι επιδιώκει ειρήνη.

Ο Πεσκόφ είπε πως το Κίεβο είναι αυτό που δεν θέλει να συνεχίσει τη συζήτηση.

«Ενθαρρύνονται με κάθε τρόπο από τους Ευρωπαίους, που πιστεύουν πως η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της με στρατιωτικά μέσα», είπε.

Εκτίμησε πως αυτή είναι μια μεγάλη αυταπάτη, δεδομένης της κατάστασης στο μέτωπο της μάχης.

Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου έτους, η Ρωσία κατέχει περίπου το 19% του ουκρανικού εδάφους και καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να καταλάβει τις πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ.

Η ρωσική προεδρία δήλωσε, εξάλλου, ότι «προετοιμάζεται εντατικά» ώστε ο Πούτιν να επισκεφθεί την Ινδία πριν από τα τέλη του έτους και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα είναι ένα ουσιαστικό ταξίδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ