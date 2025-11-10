Βίντεο – σοκ από τροχαίο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατρακύλησε σε σκαλοπάτια – Από «θαύμα» σώθηκε ο οδηγός

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο – σοκ από τροχαίο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατρακύλησε σε σκαλοπάτια – Από «θαύμα» σώθηκε ο οδηγός

Ένα τροχαίο που μοιάζει να βγήκε από ταινία δράσης συνέβη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν ένα αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα, κατρακύλησε σε σκαλοπάτια και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Ωστόσο, ο οδηγός του βγήκε ζωντανός, με ένα μικρό τραύμα στο χέρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 5:30 π.μ., στην περιοχή Jardim Apura του Σάο Πάολο, όταν ο 48χρονος Railson Souza, εργαζόμενος σε εταιρεία ασφαλείας, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο του Souza φεύγει από τον δρόμο, εκτοξεύεται στον αέρα και καταλήγει ανάποδα στο τέλος απότομων σκαλοπατιών.


Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το αυτοκίνητο εντελώς διαλυμένο, με τη μεριά του οδηγού να έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα της σκάλας είχαν σπάσει σε κομμάτια, σκορπισμένα παντού μετά τη σύγκρουση. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο Souza βγήκε σχεδόν αλώβητος. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε σπάσει κανένα κόκκαλο και δεν είχε υποστεί σοβαρά τραύματα. «Ο Θεός είναι θαυματουργός», είπε με δάκρυα στα μάτια το ίδιο βράδυ, παρακολουθώντας το βίντεο του τροχαίου και κοιτάζοντας τις φωτογραφίες του κατεστραμμένου αυτοκινήτου του.

«Πονάω μόνο γιατί ταρακουνήθηκα πολύ, αλλά δεν έσπασα τίποτα. Το μόνο που έπαθα ήταν ένα μικρό γδάρσιμο στο χέρι μου, τίποτα περισσότερο».


Ο Souza έσπευσε επίσης να ξεκαθαρίσει: «Είμαι εδώ για να πω ότι δεν ήμουν μεθυσμένος, δεν είχα πάρει ναρκωτικά, δεν έκανα αγώνες ταχύτητας, τίποτα απ’ όλα αυτά». Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι το αλκοτέστ και οι αιματολογικές εξετάσεις του βγήκαν καθαρά.

Ο ίδιος εξήγησε αργότερα στα τοπικά μέσα ότι είχε αρχίσει να αισθάνεται αδιαθεσία μετά τη δουλειά, καθώς είχε ξεχάσει να πάρει τα φάρμακά του για την υπέρταση. «Είχα έναν δυνατό πονοκέφαλο και σκεφτόμουν: “Θα πάω σπίτι, θα κάνω ένα ντους, θα πάρω το φάρμακο και θα κοιμηθώ”», είπε συγκινημένος στην τηλεοπτική εκπομπή SPTV.

«Δεν ξέρω πώς κατέληξα εκεί που κατέληξα. Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου όταν βλέπω το βίντεο. Προσπαθώ να βρω μια εξήγηση, και η εξήγηση είναι ο Θεός. Ήταν ο Θεός που με προστάτεψε εκείνη τη στιγμή, εμένα και την οικογένειά μου, ώστε να μπορώ να είμαι εδώ σήμερα», είπε.

Το βίντεο του ατυχήματος έχει γίνει viral στα social media, με εκατοντάδες χρήστες να σχολιάζουν την τύχη του 48χρονου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Κάναμε λάθος για τη διαλειμματική νηστεία» – Τι παραδέχονται οι επιστήμονες για τις επιπτώσεις της στον εγκέφαλο

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φτάνουν παντού-κάλυψη υγειονομικών αναγκών των πολιτών σε όλη τη χώρα

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2025 – Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις

Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Το X φαίνεται να στέλνει ψεύτικη επισκεψιμότητα σε ολόκληρο τον ιστό

Τεστ προσωπικότητας: Είστε περίεργοι, προσηλωμένοι ή συνεπείς; Κάντε αυτό το οπτικό τεστ
περισσότερα
14:43 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αναμένεται να αποφυλακιστεί μέσα στις επόμενες ώ...
14:39 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Γάζα: Το υπουργείο Υγείας παρέλαβε από το Ισραήλ 15 σορούς Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας

Το υπό τον έλεγχο της Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορού...
14:24 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Η 18χρονη μουσικός του δρόμου που τραγουδά κατά του Κρεμλίνου συνελήφθη ξανά μόλις αποφυλακίστηκε

Η αστυνομία στην Αγία Πετρούπολη έθεσε υπό κράτηση καθώς εξέρχετο από τη φυλακή την Ντιάνα Λογ...
13:27 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Η ειρηνευτική διαδικασία έχει βαλτώσει, λέει το Κρεμλίνο – Προετοιμάζεται επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία το ταχύτερο δυνατό, ό...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα