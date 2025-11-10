Βίντεο – σοκ από τροχαίο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατρακύλησε σε σκαλοπάτια – Από «θαύμα» σώθηκε ο οδηγός

Ένα τροχαίο που μοιάζει να βγήκε από ταινία δράσης συνέβη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν ένα αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα, κατρακύλησε σε σκαλοπάτια και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Ωστόσο, ο οδηγός του βγήκε ζωντανός, με ένα μικρό τραύμα στο χέρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 5:30 π.μ., στην περιοχή Jardim Apura του Σάο Πάολο, όταν ο 48χρονος Railson Souza, εργαζόμενος σε εταιρεία ασφαλείας, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο του Souza φεύγει από τον δρόμο, εκτοξεύεται στον αέρα και καταλήγει ανάποδα στο τέλος απότομων σκαλοπατιών.



Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το αυτοκίνητο εντελώς διαλυμένο, με τη μεριά του οδηγού να έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα της σκάλας είχαν σπάσει σε κομμάτια, σκορπισμένα παντού μετά τη σύγκρουση. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο Souza βγήκε σχεδόν αλώβητος. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε σπάσει κανένα κόκκαλο και δεν είχε υποστεί σοβαρά τραύματα. «Ο Θεός είναι θαυματουργός», είπε με δάκρυα στα μάτια το ίδιο βράδυ, παρακολουθώντας το βίντεο του τροχαίου και κοιτάζοντας τις φωτογραφίες του κατεστραμμένου αυτοκινήτου του.

«Πονάω μόνο γιατί ταρακουνήθηκα πολύ, αλλά δεν έσπασα τίποτα. Το μόνο που έπαθα ήταν ένα μικρό γδάρσιμο στο χέρι μου, τίποτα περισσότερο».

📲 Motorista de carro que ‘voou’ sobre escadaria sofre apenas um arranhão Raílson Souza, que passou mal na direção, escapou ileso do impressionante acidente.https://t.co/qprqzh6med — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 9, 2025



Ο Souza έσπευσε επίσης να ξεκαθαρίσει: «Είμαι εδώ για να πω ότι δεν ήμουν μεθυσμένος, δεν είχα πάρει ναρκωτικά, δεν έκανα αγώνες ταχύτητας, τίποτα απ’ όλα αυτά». Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι το αλκοτέστ και οι αιματολογικές εξετάσεις του βγήκαν καθαρά.

Ο ίδιος εξήγησε αργότερα στα τοπικά μέσα ότι είχε αρχίσει να αισθάνεται αδιαθεσία μετά τη δουλειά, καθώς είχε ξεχάσει να πάρει τα φάρμακά του για την υπέρταση. «Είχα έναν δυνατό πονοκέφαλο και σκεφτόμουν: “Θα πάω σπίτι, θα κάνω ένα ντους, θα πάρω το φάρμακο και θα κοιμηθώ”», είπε συγκινημένος στην τηλεοπτική εκπομπή SPTV.

«Δεν ξέρω πώς κατέληξα εκεί που κατέληξα. Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου όταν βλέπω το βίντεο. Προσπαθώ να βρω μια εξήγηση, και η εξήγηση είναι ο Θεός. Ήταν ο Θεός που με προστάτεψε εκείνη τη στιγμή, εμένα και την οικογένειά μου, ώστε να μπορώ να είμαι εδώ σήμερα», είπε.

Το βίντεο του ατυχήματος έχει γίνει viral στα social media, με εκατοντάδες χρήστες να σχολιάζουν την τύχη του 48χρονου.