O Εδουάρδος Γεώργιος Καρρέρ στον Realfm 97,8 για το 8o Athens Investment Forum

Enikos Newsroom

κοινωνία

O Εδουάρδος Γεώργιος Καρρέρ στον Realfm 97,8 για το 8o Athens Investment Forum

Για το 8ο Athens Investment Forum,  με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον», μίλησε ο πρόεδρος της Vertical Solutions SA, Εδουάρδος Καρρέρ στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

«Έχει τη γνωστή δομή με τις ενότητες για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τις υποδομές και τις κατασκευές, την ενέργεια που είναι επίκαιρη και θα έχουμε όλους τους πρωταγωνιστές» είπε ο κ. Καρρέρ.

«Φέτος έχουμε βάλει και την Άμυνα και Ασφάλεια γιατί είναι επίκαιρο και φτιάξαμε ένα ωραίο πάνελ» πρόσθεσε.

Φέτος το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Banquet. Το Athens Investment Forum έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ακούστε το ηχητικό:

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aif.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Κάναμε λάθος για τη διαλειμματική νηστεία» – Τι παραδέχονται οι επιστήμονες για τις επιπτώσεις της στον εγκέφαλο

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φτάνουν παντού-κάλυψη υγειονομικών αναγκών των πολιτών σε όλη τη χώρα

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2025 – Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις

Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Το X φαίνεται να στέλνει ψεύτικη επισκεψιμότητα σε ολόκληρο τον ιστό

Τεστ προσωπικότητας: Είστε περίεργοι, προσηλωμένοι ή συνεπείς; Κάντε αυτό το οπτικό τεστ
περισσότερα
14:56 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Βόλος: «Δεν ήξερα ότι ήταν παιδιά, νόμιζα ότι πάει με άνδρες» – Τι λέει η σύζυγος του λιμενικού που συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικους

«Έπεσα από τα σύννεφα» λέει η σύζυγος του 58χρονου αξιωματικού του Λιμενικού, ο οποίος συνελήφ...
14:13 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Βίντεο – σοκ από την παράσυρση γυναίκας – Προσοχή σκληρές εικόνες

Σοβαρό τροχαίο, που οδήγησε στον τραυματισμό μιας γυναίκας, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί...
14:11 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Νέα ένταση στα Βορίζια: Η μητέρα του 39χρονου Φανούρη επιτέθηκε φραστικά στην αδελφή της 56χρονης – Κατατέθηκε μήνυση στις Αρχές

Τα σχολεία σήμερα στα Βορίζια άνοιξαν γεγονός που σηματοδοτεί μία προσπάθεια για επιστροφή στη...
13:58 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: «Πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί στην Αττική σε 2 ώρες» – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Το μπουρίνι που έπληξε την Αττική το πρωί της Δευτέρας (10/11) προκάλεσε προβλήματα κυρίως στι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα