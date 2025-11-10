O Εδουάρδος Γεώργιος Καρρέρ στον Realfm 97,8 για το 8o Athens Investment Forum

Για το 8ο Athens Investment Forum, με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον», μίλησε ο πρόεδρος της Vertical Solutions SA, Εδουάρδος Καρρέρ στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

«Έχει τη γνωστή δομή με τις ενότητες για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τις υποδομές και τις κατασκευές, την ενέργεια που είναι επίκαιρη και θα έχουμε όλους τους πρωταγωνιστές» είπε ο κ. Καρρέρ.

«Φέτος έχουμε βάλει και την Άμυνα και Ασφάλεια γιατί είναι επίκαιρο και φτιάξαμε ένα ωραίο πάνελ» πρόσθεσε.

Φέτος το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Banquet. Το Athens Investment Forum έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ακούστε το ηχητικό:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aif.gr